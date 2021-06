Šukalo: DVE SU KLJUČNE PORUKE - Ministarstvo unutrašnjih poslova i izvršna vlast su pokazale da nema NEDODIRLJIVIH

Glavni i odgovorni urednik portala Embargo Predrag Jeremić i narodni poslanik Adam Šukelo su se ovog jutra dotakli najvažnijih tema u Srbiji.

Šukalo dodaje da povodom padanja sve više, kriminalnih klanova, dve važne poruke, a to je da su MUP, kao i izvršna vlast pokazali da nema "nedodirljivih".

- Vi po regionu imate rešetare koji su spremni da finasiraju ljude koji će da govore protiv Srbije. Imate Davidovića koji je dobio tu mogućnost. Postoji crni novac, iz različitih perioda, a očigledno je da se oni sada pune istim novčaniocama, a gledaju i da se skuće u Beogradu. Dve su ključne poruke, da su Ministarstvo unutrašnjih poslova i izvršna vlast pokazale da nema nedodirljivih - konstatovao je Šukalo.

Šukalo ističe da je važno istaći da je u eri pandemije odnos Srbije i BiH bio odličan, i da je dobar potez to, što je Sputnjik V počeo da se proizvodi u Srbiji.

- Ono što je važno istaći je da u eri najveće pandemije, nesigurnosti zdravstvene, koriste tu privilegiju. U BiH je stigla vakcina. Jedna suverena država je dozvolila suverenoj državi da pređe bez PCR testa, prime vakcinu u Srbiji, a sada imamo i proizvodnju i nabavku, što je odličan potez - rekao je Šukalo.

Jeremić ističe da je fascinantno poverenje ljudi koji odlaze kod takozvanih nadri hirurga. Njihov poziv, ali i prevaru, nazvao je potrebom za lakim i brzim novcem.

- Ovo nije bilo nikada, i ja ne znam šta te ljude motiviše i kakva ih nevolja tera da rade te zahvate. odakle poverenje ljudima da to rade? Mnogi hoće da se bave tim poslom, da prave te velike zarade, brze zarade. To su nadri hirurzi, a neverovatno je kako se poklanja poverenje - podvukao je Jeremić.

On dodaje da je odlazak kod estetskih hirurga bežanje od identiteta i karaktera.

- Izgleda da je to još uvek aktuelno. Kompleksi osoba koji imaju ili tuđeg ili svog novca, pa žele nešto da učine na svom izgledu. To je bežanje od identiteta, karaktera i svega. To su neki emotivni transferi - komentarisao je Jeremić.

Jeremić se takođe osvrnuo i na hapšenje predsednika opštine Palilula, Aleksandra Jovičića.

- Od 2000. godine ide priča da je bolje biti predsednik opštine nego premijer. Tu su dozvole, potkrovlja, kombinacije. Kada se napravi analiza, od 2015. šta je podignuto, napravljeno u beogradu, teško je odoleti takvim izazovima. Objekat se podigne 2019, a zakon je podignut 2015. i onda on ne može da se ozakoni. To su različite cifre, zavisi od objekata, i samo pogledajte koliko ih je. Poštujemo pretpostavku nevinosti, ali neko je tu uzimao debele pare - objasnio je Jeremić.