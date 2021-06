'SRBIJI SU POTREBNI MLADI LJUDI!' Radaković najavila dva konkursa namenjena studentima: Stipendije za njih 25, ali i VELIKE NOVČANE NAGRADE za one najkreativnije

Povodom fondacije za srpski narod i državu SNS -a, direktorka iste, Bojana Radaković objasnila je o kakvim se studentskim konkursima radi, ali i to, na koji način se mogu osvojiti vredne nagrade. Ona dodaje da je cilj same fondacije ostanak studenata u Srbiji, kojoj su mladi ljudi potrebni.

Radaković objašnjava da je idejni tvorac same fondacije predsednik Republike Srbije, a da je ideja iste, da se mladima da mogućnost, želja i volja da ostanu u Srbiji.

- Fondacija postoji od oktobra 2019, a idejni tvorac i vizionar jeste predsednik Aleksandar Vučić. Ovo je samo jedan od ciljeva i programa na kojima radimo, tu je edukacija mladih. Za taj program edukacije, kritikovanja je dosta, od strane opozicije, a smatram da je nešto, što je prvi put u regionu napravljeno.prvi put je na ovaj način pružena prilika mladima da se edukuju, a to je zamišljeno kao letnji seminar, i dosta mladih je to prošlo. Oni su prošli kroz javne nastupe, učili smo ih o strateškom učenju, dakle teorijsko opšte znanje. Trudili smo se i praktično, da vide kako to izgleda, sa duelima i nama je ideja da se mladima da mogućnost, želja i volja da ostanu u Srbiji - objasnila je Radaković.

Radaković napominje da su Srbiji mladi ljudi potrebni, jer se u poslednjih nekoliko godina dosta radi.

SRBIJI SU POTREBNI MLADI LJUDI U Srbiji se dosta radi, neophodni su nam mladi i pametni ljudi. Trudili smo se i da spajamo ljude, bilo je 700 polaznika, njih 150 izabranih je obišlo KiM gde su imali sastanke sa srpskom listom, bili su kod domaćina koji žive u Velikoj Hoči - dodala je Radaković.

Sagovornica Pinka dodaje da su aktuelna dva konkursa. Jedan obuhvata studente iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, dok drugi obuhvata 25 stipendija namenjenih za studente koji su na samofinansiranju.

- Imamo dva konkursa, jedan je nagrada za mlade, i tu su obuhvaćeni BiH, Crna Gora i Severna Makedonija. U pitanju je dakle novčana nagrada za mlade ljude koji će pisati o dve teme, jedan je evrointegracije, mali Šengen i regionalna saradnja i to je sada aktuelno. Druga je izazov i perspektiva moderne demokratije. Dosta ih je pisalo, interesovanje je veliko. Nagrade nisu male, prva neće biti jedna, nije ograničeno. Prva je 1.500 evra, druga 1.000, a treća 700 evra - rekla je Radaković povodom prvog konkursa.

Radaković objašnjava da je drugi konkurs namenjen studentima koji se ne finansiraju iz budžeta države, i da se radi o ugroženoj kategoriji.

- Drugi konkurs jesu stipendije koje se dodeljuju za 25. studenata, koji su samofinansirajući, a žive u nekoj socijalno ugroženoj kategoriji. To su mladi ljudi kojima malo fali da budu na budžetu, i mi njima želimo da pomognemo. Obuhvaćeni su svi fakulteti - dodala je Radaković.