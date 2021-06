'Narod će PRESUDITI ko je Ratko Mladić' DARKO MLADIĆ: Haški tužilac bio TALAC u rukama naših neprijatelja!

Generalov sin poručuje da je, nezavisno od toga kakva će biti presuda njegovom ocu, Haški sud izgubio kredibilitet.

Sud naroda je jedini merodavan kada je reč o Ratku Mladiću, poručuje generalov sin Darko, koji smatra da je Haški sud politički, te da nema nikakve veze sa pravom i pravdom.

‒ Očekujem da se uvaže činjenice pokazane u žalbi i da se general oslobodi. Mislim da je na njega nepravedno stavljen teret krivice za to što se tamo dešavalo. Ratko je spreman za svaki ishod, inače je takav. Što je teža situacija, on je bolji i čvršći. Tako i sad, uprkos zdravstvenim komplikacijama, poslednjih nekoliko dana deluje čak i da je bolje, tako da se nadam da će na izricanju presude biti sve u redu. Kakva god bude presuda, Ratko će to uspeti da iznese, da izdrži – kaže Mladić.

Na pitanje kako će istorija pamtiti Ratka Mladića, Darko odgovara:

‒ Ajde mi prvo da vidimo šta će biti na izricanju presude, pa da onda komentarišemo. Ono što se piše u Hagu, sa našom pravnom istorijom nema puno veze. Više ima veze sa političkim interesom onih koji su formirali tu ustanovu. Mene najviše zanima sud naroda, to kako narod vidi Ratka Mladića, a tu Ratko Mladić ubedljivo vodi.

Kako dodaje, njegovog oca terete za komandnu odgovornost.

‒ Ratko Mladić je bio na čelu preko 200.000 ljudi. Primećuje se velika podudarnost između tužiočeve optužnice ne samo za Ratka nego i za druge naše političke i vojne lidere. Ta propaganda naših ratnih neprijatelja i njihove propagandne mašinerije. Jasno je da je tužilac u stvari bio talac u rukama naših neprijatelja. Ono što nisu uspeli da ostvare ratnim naporima protiv našeg naroda, to rade u diplomatskoj areni. Za mene je najvažniji sud naroda, a nažalost, to što su naši ljudi prošli tako kako su prošli, a videćemo kako će Ratko proći, u najvećoj meri je zasluga tog jednostranog pristupa i odsustva organizovane odbrane, kao što smo imali prilike da vidimo, recimo, u slučaju hrvatskog vojnog političkog rukovodstva, muslimanskog i tako dalje – navodi Mladić.

Posle 5. oktobra 2000, ističe Darko Mladić, neko je mislio da će profitirati tako što ćemo našim neprijateljima dati ono što traže, pa će nas ostaviti na miru.

– Vidimo da je to bila tragična greška. I ne govorim ovo iz ugla člana porodice koja je platila cenu svega toga, već tvrdim da je sve to bila politika, a ne pravo – ocenjuje Mladić.

‒ Zbog te jednostranosti Haški sud je izgubio kredibilitet i nije ostvario one ciljeve za koje se deklarativno zalagao – pomirenje, jer pomirenje nije njihov glavni zadatak – zaključuje Darko Mladić.

