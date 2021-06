Vučević: Poruka države je jasna,ne sme biti izuzetaka

Nije me ni začudila, ni iznenadila odlučna namera države da se obračuna sa svim vidovima kriminala", naveo je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević na svom Instagram profilu.

Zakon se striktno poštuje i za sve jednako važi. Ne može biti izuzetaka ni kada su u pitanju imena, ni partijska članska karta. I to je jasna poruka države. Iznenađeni mogu biti samo oni koji su se krili iza stranaka, imuniteta i sl. Setite se samo koliko ih je uhapšeno za vreme vlasti žute bande lopova. A znate i sami šta su sve radili, kombinovali, nameštali tendere ... Pa odakle Đilasu računi od Mauricijusa do Švajcarske, odakle mu 619 miliona evra koje je stekao za vreme vlasti?

Među prvima sam ukazivao da postoji krug do 15 funkcionera, među njima i ministara, koji zloupotrebljavaju vlast, i to protiv predsednika Vučića. Očekujem da ćemo ubrzo saznati šta se sve tu dešavalo i radilo, jer to smo dužni prema građanima koji nama daju poverenje da radimo odgovorno i pošteno za ovu državu.

Ne sme ovo da se pretvori u lov na veštice po medijima. Zna se šta je čiji posao. Sačekajmo da se završi istraga. Ponavljam, neće biti zaštićen, niti će iko moći da se sakrije iza fotelje i partijske knjižice.

Što se tiče komentara Borisa Tadić, da bi posle hapšenja Jovičića, kao viskokog funkcionera SNS, pedsednik Vučić trebalo da odgovara, neka Tadić prvo pogleda u sopstveno dvorište. Njegovo vreme je prošlo 2012.godine, i ako već hoće opet da igra glavnu ulogu, neka odgovori šta su radili Đilas, Petrović, Jeremić .. i ostali od kojih je lopovski žuti režim napravio milionere -naveo je on.