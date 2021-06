'JA SAM HEROJ I MUČENIK!' Ovo je prva poruka Ratka Mladića iz Haga nakon što je osuđen na doživotnu kaznu: Učinili su mi uslugu!

Darko Mladić, generalov sin, koji je posle godinu i po video oca, kaže da je on prilično smiren dočekao presudu i ponavljao porodici da za njega ne brine

Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić poručio je da mu je Haški sud, izričući osuđujuću presudu i kaznu doživotnog zatvora, zapravo učinio uslugu, jer je tako postao ne samo heroj već i mučenik.

Generalov sin Darko Mladić ispričao je za Kurir da je upravo ovo bila jedna od prvih reakcija njegovog oca posle saopštavanja pravosnažne presude sudskog veća.

- Video sam oca odmah posle svega. Bio je to naš prvi susret posle godinu i po. Bio je prilično smiren i na neki način spreman za to. Čak je govorio da bi mu veću štetu načinili da su ga oslobodili. On posle svega nije samo heroj svog naroda već i mučenik. I meni i majci je ponavljao da ne brinemo za njega i da je on spreman da iznese svoju sudbinu. On kaže da njegova sudbina nije važna koliko sudbina Republike Srpske. Jako mu je stalo da se RS čuva. Dobio sam hiljade poruka i poziva i svi su razočarani presudom. U stvari, niko nije očekivao od Haga pravdu, ali su se svi krajičkom srca nadali da može doći do preokreta - kaže Mladić.

On je opisao posetu ocu u zgradi haškog suda, a koja je prošla bez uobičajenih zagrljaja i poljubaca.

- Videli smo se preko stakla. Najviše smo pričali o deci, uvek ga sve interesuje što se njima događa u životu. Pita i za školu, planove, njihove sportske aktivnosti... Nije imao nikakvu želju, ali ni ja nisam mogao bilo šta da unesem zbog strogih epidemioloških mera. Dozvoljeno mi je bilo samo da mu uplatim novac. Očekujemo da se uskoro dozvole posete, pa da mu dođemo svi u posetu, i majka i unuci - ispričao je Darko Mladić.