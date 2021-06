MLADIĆEV NEKADAŠNJI CIMER ZABRINUT ZA GENERALA: Teško njemu ako ode u britanski zatvor, oni su puni mudžahedina!

Gde bi nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske (VRS) Ratko Mladić mogao da izdržava kaznu doživotne robije još uvek nije poznato, jer haški sud tu odluku još nije doneo, ali su velike šanse da to bude u nekom od ozloglašenih zatvora u Velikoj Britaniji.

Mladićev bivši cimer iz haškog pritvora Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji, kaže za Kurir da strahuje da bi nekadašnji komandant VRS mogao da završi baš u Engleskoj, što bi, kako ocenjuje, bilo strašno budući da su „puni mudžahedina, koji jedva čekaju da se svete ljudima poput njega“.

- Oni (Hag) su moć, sila, biraju koga će gde i kada, imaju one na koje su se okomili, ništa ne može da se uradi. To je veliko licemerje posle svega što se desilo sa generalom Krstićem, kog su pokušali da ubiju. Takođe su mi i sveštenici koji obilaze zatvorenike svašta pričali godinama unazad šta se ljudima tamo dešava, šta im sve rade. Pa tamo su sve mudžahedini, koji su ogorčeni na sve ljude koji su učestvovali u sukobima na prostoru BiH i koji jedva čekaju da se svete. Zaista se nadam da će, ukoliko odluče da ga šalju u Englesku, on uložiti prigovor i da će ga uvažiti - kaže Šljivančanin.

Dodaje da se s Mladićem nije čuo nakon izricanja presude.

- Redovno sam pak u kontaktu sa njegovim sinom Darkom. I njega mi je žao i cele Mladićeve porodice, kao i svih časnih boraca na koje je bačena ljaga - ističe Šljivančanin.

On se setio i vremena koje je proveo s Mladićem u Hagu.

- Prvi sam ga dočekao u Hagu, doveli su ga baš u moje odeljenje, koje je pritom imalo najgori sastav ljudi. Ipak, prvi ručak sam mu spremio. Naime, tamo smo već bili organizovani i taj dan sam sa dvojicom pravio hranu - čorbu od pilećeg mesa, pohovanu piletinu, pržene krompiriće i zelenu salatu. Kada smo završili, rekao sam da prvo odvojimo za Mladića obrok, a onda da mi među sobom podelimo ostatak. Iako je jedan od njih bio Hrvat i nije mu baš bilo pravo, pristao je na taj moj zahtev - prisetio se Šljivančanin.

Seća se i da je Mladić po dolasku u Hag bio u lošem stanju.

- Doveli su ga bolesnog, nije mogao da pomeri desnu ruku i psihički nije bio stabilan. Pitao me je hoću li mu dati mog advokata i, naravno, bio je s njim na razgovoru, a ja sam ga hrabrio i govorio mu da ne klone duhom, već da brani svoju čast pred sudom - kaže Šljivančanin.