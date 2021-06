Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije, i Miloš Garić, urednik portala Kosovo online, su ovog jutra za TV Pink govorili o mogućem toku razgovora u Briselu između Srbije i Prištine.

Garić napominje da će Aljbin Kurti tokom pregovora u Briselu ostati dosledan sebi, pokušavajući da nametne teze o genocidu, zločinima Srbije, bez razgovora o Zajednici srpskih opština. On dodaje da će na sve načine pokušavati da stvori eventualnu prednost u odnosu na Beograd, i da je to jedino što možemo da očekujemo od strane Prištine.

Povodom izjave Aljbina Kurtija, koji je rekao da ne može i ne postoji opcija da se formira zajednica Srpskih opština, Garić napominje da Srbija sa druge strane nema dileme, i da je spremna za pregovore, ističući da je jasno o čemu može, a o čemu ne može da se razgovara.

- Poruka mu je poslata, predsednik Vučić je otvoreno rekao da ako Kurti bude insistirao na tome, onda razgovora neće ni biti, to je jedan od mogućih epiloga, i da se sve završi kako je početo, a to je pokušaj pravljenja novog cirkusa i predstave. Ako to budu dozvolili predstavnici EU, koji su dužni da vode razgovore civilizovano, onda će to loše ozgledati iz ugla Prištine i Brisela. Brisel će pokazati da nema dobru nameru, a Kurti će da pokaže da je nesmpreman za smislen razgovor i da nema šanse za neko usaglašavanje, a onda se vraćamo na stare pozicije. Pozicija Beograda je jasna, zna se o čemu možemo da razgovaramo, a o čemu nema razgovora. Beograd je spreman na otvoren razgovor, a na njima je da izaberu šta oni žele, i na koji način vide tu priču - dodao je Garić.

Anđelković podvlači da su pregovori od izuzetnog značaja, prvenstveno jer se Srbija pored posvećivanja ekonomskom razvoju bavi i zalaganjem za mir i stabilnost.

- Izuzetno je važno da će se sastanak održati, to je važno za ukupan doprinos svemu, a i sama činjenica da će doći do susreta je važna. I za nas, i politiku predsednika, da se mi posvećujemo ekonomskom razvoju i da se zalažemo za mir i stabilnost. I kada ste uvek spremni za razgovor, druga strana, tražeći prostor da ne bude razgovora, pravi razne provokacije. Nije jedina provokacija tužba za genocid, to nema veze sa pregovorima, to je drugi pravac. Ne treba zaboraviti ono što se desilo na Spasovdan, tu je napravljena provokacija, time što je vladika normalno držao službu, tu nema veze da li je nešto pokriveno, nezavršeno... Crkveni objekti su i nezavršeni, crkveni objekti - nastavio je Anđelković, dotakavši se pregovora.

- Gradonačelnik skupštine je izveo studente jer mu smetaju zvona. A Srbima ne smeta što žive u strahu, i ne smeta im kada hodža peva? To samo pokazuje kolika je netrpeljivost prema hrišćanima. Tako je bilo i devedesetih prema katolicima. Brisel će da žmuri na svaki potez koji Priština uradi, osim ako bude nešto strašno - dodao je Anđelković.