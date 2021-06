UOČI DIJALOGA BEOGRADA I PRIŠTINE: Sagovornici Pinka OTKRIVAJU šta možemo da očekujemo - NAŠ STAV JE JASAN!

Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije i Darko Zlojutro, novinar, ističu da pregovori Beograda i Prištine ne mogu ništa znatno da donesu, međutim, sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija jeste važan korak.

Zlojutro podseća da Priština očekuje da Srbija da sve, a ne dobije ništa zauzvrat, što je neprihvatljivo, kako za samog predsednika, tako i za Srbiju.

- Očekujemo, kao što je i predsednik najavio da će Srbija imati odlučan stav i da niko neće moći da je ponižava. Srbija je spremna za dijalog, i sve što je do nje, ona je uradila. Za Srbiju je neprihvatljivo da se dijalog vodi kao dve nezavisne države, već kao dijalog Beograda i Prištine. Dijalog se ne vodi, da vi date sve, a ne dobijete ništa. Dijalog treba da bude obostran. Mi smo neke stvari potpisali pre osam godina, a Albanska strana ni jednu tačku nije ispoštovala - rekao je Zlojutro.

Zlojutro se dotakao sve češćih i intenzivnijih pokušaja Albanaca da potenciranjem pojedinih priča, izbegnu potpisivanje, kao i temu o Zajednici srpskih opština.

- Njihov deo strategije, i priča godinama unazad je podsetiću, silovanje Albanki, pa su zvali ljude da se jave, gde su rekli da ih je 10.000, a bilo ih je 700. Oni ovim stvarima pokušavaju da ne govore o stvarima koje treba. To je takozvani "Model zatrpavanja". Oni su išli do toga da su pokrenuli priču o navodnoj ugroženosti Albanaca, a to je politički manevar, gde pokušavaju da izvrdaju svoj potpis. Osmani je rekla da Briselski sporazum i potpisivanje istog, ne mora da bude ispoštovan - dodao je Zlojutro za Pink.

Vuković napominje da mi ne možemo govoriti o sastanku bez tenzije. Sa pravne strane, Vuković dijalog naziva kao proces, gde obe strane moraju učestvovati, što se, kako kaže, od Albanaca ne može očekivati, napominjući da će pominjanjem genocida, ali i lobiranjem, na sve načine pokušati da uzdignu sebe.

- Albanci su se veoma probudili kao neko ko lobira. Izvršen je pritisak na države koje ne priznaju Kosovo, da se opet probudi ta priča, međutim Srbija obraća pažnju i ne dozvoljava da se njome neko drugi bavi i daje rešenja. I narativ oko genocida je strategija, zbog koje se od nekih stvari tokom dijaloga može promeniti - dodao je Vuković.

Vuković dodaje da Srbija ne treba da bude naivna, napominjući da je kosovska nezavisnost sa aspekta zapadnih zemalja, najveći projekat, gde su uložena velika sredstva, i to je stvar njihovog prestiža.

- Prateći delatnost, mobilizaciju njihovih organizacija, ta njihova najveća američka organizacija koja ih okuplja, stremi ka tome da se to albansko pitanje reši za vreme Bajdenove politike. U pregovorima vam je tajming jako važan, i oni žele da predstave da su oni došli, da im se ne žuri, ali kao, nisu ni morali da dođu. Njima je vreme važan faktor. Mi prihvatamo da govorimo, ukazujemo na aspekte, a od nas se očekuje da mi dođemo i da priznamo Kosovo, međutim, naš stav je jasan - rekao je Vuković.