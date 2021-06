'Nećemo dozvoliti više traktorske kolone u Srbiji!' VUČIĆ: Nadamo se da nikome neće pasti na pamet da ponovo proteruje Srbe sa vekovnih ognjišta. To više ne bi bio ožiljak, već bi uništilo celokupnu srpsku naciju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao je danas da Srbije više neće dozvoliti ugrožavanje života niti imovine svog naroda, i dodao da se u srcu svakog Srbina nalazi traktorski žig.

Predsednik je najpre izneo da želi da izvesti javnost o svemu što se događalo u Briselu i da podnese račune o pregovorima.

'Prištinska strana došla s namemom da dijaloga nema'

- 22. ćemo imati sednicu Narodne skupštine Republike Srbije, gde ću govoriti podrobno i temeljno o svakom pitanju koje je od ključnog značaja za KiM - rekao je na početku obraćanja predsednik Srbije.

Povodom dijaloga, predsednik je istakao kako je prištinska strana, na sve načine pokušavala da izbegne dijalog, a da je jedino o jednoj temi na kratko bilo govora.

- Juče je nastavljen dijalog Beograda i Prištine i to je bila najčudnija faza. Mogu da potvrdim da sa neizvesnošću i potpunom sigurnošću, da su oni koji su došli sa prištinske strane, želeli da mi napustimo dijalog. Sve što su radili, govorili i ostalo, govorilo je da su želeli da izbegnu dijalog. Samo smo o jednoj temi na kratko govorili, oko nestalih osoba. A mi želimo da pokušamo i da pokažemo da ne želimo nikoga da sakrijemo - rekao je predsednik.

Navodeći da Srbija ništa ne krije, predsednik je naveo za koliko mesta se čeka odgovor prištinske strane, za koje, kako navodi, godinama ne stižu odgovori.

- Ništa nismo krili, i na svaki njihov zahtev smo odgovorili. Krenuli smo odmah na posao. Poslednja lokacija je Kiževak, tu je pronađeno 11 tela, 2 tela su Albanci, i mi smo obavestili da mogu da jave porodicama o preuzimanju. Tražili smo i za Lapušnik, Dojnice, Prizren, Javor, Suvu reku, Lugovo isto, do danas nismo dobili informacije. Livočko jezero, Gnjilane, 2013. godine. Ni za jednu od ovih lokacija nismo dobili odgovor prištinske strane - dodao je predsednik, i dodao:

- Želimo da saznamo za mesta gde su sahranjeni srpski vojnici i civili!

Dodaje da je to važno za unapređenje odnosa i stvaranje poverenja između Srba i Albanaca.

Predsednik je priznao da je u jednom trenutku, kada je Veljka Odalovića nazvao geringom, bio drzak, ali da se za to, kako kaže, ne kaje.

- Kada je izgledalo da ćemo svi da postignemo neki dogovor, kada smo pregovarali sa Hotijem, onda smo kao ključni argument albanske strane dobili, da to nije suština, i da Veljko Odalović treba da se smeni. Kako je njima to palo na pamet? Ta drskost i bezobzirnost. Ja sam možda uvredio Kurtija, ali sam uzvratio na brutalniji način, i ne mogu da kažem da sam se pokajao - rekao je predsednik.

Predsednik je potom, otkrio da je albanska strana za srpsku delegaciju imala 4 pitanja, a da je tokom početka obraćanja, nekoliko puta pitao kada će Srbija priznati Kosovo.

- Oni su podigli 4 pitanja. On je na prvom, deset puta rekao priznanje Kosova, pa je ponavljao: "Kada, kada, kada". Na to je dobio samo jedno: "Nikada". Ja sam rekao da se on "detonirao", ali drugačije nisam umeo da objasnim - rekao je predsednik.

'Tražili su deklaraciju o miru, a to mogu samo suverene države' Vučić je otkrio i da je predstavnik prištinskih institucija Aljbin Kurti tražio i deklaraciju o miru na šta je Vučić stavio tačku na takav nonsens odgovorivši mu da to mogu samo suverene države,

Dodao je da je treći zahtev da Ceta bude Cefta, gde su, kako kaže, hteli da ubace te neke svoje simbole.

- Na mala vrata su pokušali da to urade - rekao je predsednik potom.

Predsednik se dotakao i nastavka razgovora, gde je naveo da je na samom početku istog, Srbija insistirala da se ispoštuju svi dogovori koji su potpisani, a koji uključuju Zajednicu srpskih opština.

- Ono što je bilo neverovatno, pošto smo sastanak počeli, i insistirali smo na tome, da u skladu sa svim potpisanim, moraju da se ispoštuju svi dogovori. Dakle, molili smo da se ispoštuje sve ono što je potpisano, tražeći da to potpišu i članovi EU. Onda su se dotakli nekog 14. februara, kada je Kurti pobedio na izborima, a sve Vlade koje su bile pre nnjega su nelegitimne i sporazumi ne važe - objašnjavao je predsednik.

- Moja molba i juče i danas, pre svega upućena Međunarodnoj zajednici je da vode računa, da nam se ne dogode incidenti, bilo šta što bi moglo da ugrozi mir i stabilnost u regionu - podvukao je predsednik.

- Po njima su državne liturgije u Prištini provokacije, i mi treba da se uzdržimo od toga, ako želimo da sačuvamo mir. Ostao sam nem 30 sekundi. Nije provokacija mokrenje u verskom objektu? provokacija je jutarnja liturgija u srpskoj Pravoslavnoj crkvi. Onda razumete zašto se Srbi tako osećaju na KiM - objasnio je Vučić.

Predsednik se dotakao i situacije gde je ostao nem, dotakavši se zahteva Kurtija, da se Srbi na KiM uzdrže od jutarnjih liturgija.

- Bitno je da je došlo do razgovora - podvukao je Vučić.

Predsednik je još jednom naveo da je od strane albanske delegacije tražio lokacije grobnica srpskih vojnika, a da je Kurti, iako arhiv i depo sa podacima postoje, negodovao ove činjenice.

- Mi smo tražili da iz svojih arhiva pokažu podatke o tome gde se nalaze grobnice sa srpskim vojnicima, a mi smo našli dokaze da arhiva postoji. Postojala je i knjiga koju su oni delili po svetu. "Srpski zločini nad Albancima". Oni nas sada uveravaju da ne postoje depoi, niti arhiva, naravno da se ne bi ušlo u trag zločinima koje je učinila - rekao je Vučić.

Predsednik je nakon obraćanja, sa dokazima i fotografijama pokazao kako se srpska delegacija pripremila za jučerašnji sastanak, pohvalivši ponašanje, spremnost i borbenost. Nakon toga, predsednik je saopštio najnovije podatke o uspesima Republike Srbije.

Uspešno poslovanje Srbije u prvom kvartalu

- Srbija je na plus, 1,7. Trudićemo se da podignemo stopu rasta, i pokušaćemo da bude ispred Estonije i Luksemburga. Ono što je važno, u drugom kvartalu očekujemo rast, a ona će biti između 12 i 16 odsto. On bi trebalo da nam doprinese taj skok, a to bi značilo drastično veće penzije, plate, već pred kraj godine. Zato apelujem na Vladu da obavlja svoj posao - rekao je Vučić.

Vučić je najavio uspešno poslovanje Srbije i u drugom kvartalu.

Takođe, predsednik je najavio i nove projekte.

U narednih 20 dana položiti kamen temeljac za fabriku, gde su delovi za avione

- Za one koji dobijaju prvi posao, a stvaraju zaradu za manje od prosečne plate, imaće više. Time ćemo poslodavce motivisati da zapošljavaju mlađe. Takođe, očekuje nas i oslobođenje od 80 odsto poreza za one koji rade u istraživačkim i razvojnim centrima. Nadamo se da će na taj način da se razvije ta grana, takođe važna, za mlade ljude - najavljivao je predsednik.

Vučić se dotakao i uspeha na polju poljoprivrede, najavljujući uspešnu i rodnu godinu kada je u pitanju uzgoj pšenice i maline.

- Posejali smo 3 odsto više pšenice, očekuje se da početna cena bude viša od prošle godine. Za maline je rekordno visoka cena, i to je dobra vest za Srbiju. Malinari će, nadam se, ove godine nešto uštedeti. Raspisujemo i novi konkurs, nove fabrike za preradu malina, fabriku voća... - nastavljao je Vučić, i dodao:

- To govori o snazi Srbije, čestitam i Narodnoj banci. Imamo devizne rezerve, i čestitam građanima Srbije na tome. Sada građani vide koliko je mir važan.

'Korona će se vratiti na jesen, molim vas da se vakcinišete'

Takođe, predsednik je apelovao na građane da se vakcinišu, jer će se, kako je istakao korona na jesen vratiti u težem obliku.

- Što se vakcinacije tiče, imamo ih dosta. Sramota je da neke zemlje imaju veći broj vakcinisanih od nas, a da mi imamo vakcine i ne vakcinišemo se. Korona će da se vrati, imaćemo je u teškom obliku na jesen, zato i gradimo bolnicu u Novom Sadu.

Predsednik je nakon toga najavio da će u danima ispred nas, za sve građane koji su vakcinisani, krenuti isplata pomoći, gde će, kako je istakao prenzioneri proći odlično.

- Prihodi su nam dobri. Juče smo imali 43 milijarde, bolje je rezultat za dve milijarde. deficit će biti bolji, ali neću da se hvalim, jer želim da podstaknem ministre da troše pare na infrastrukturu, jer je to ono što nam podiže rast. To je za nas od presudnog značaja, i ključni razlog uspeha - rekao je predsednik, pa nabrojao na kojim deonicama su prisutni radovi.

'Brza pruga BG- NS u saobraćaju krajem februara'

Vučić je rekao da očekuje prvog septembra početak radova na trasi Šabac - Loznica.

- Put od 22 kilometra, koji smo najavili, biće završen pre roka. Ibarska magistrala takođe, će biti sada odličan put, a bio je baš kritičan. Auto - put Šabac - Golubac će biti jedan od najlepših puteva, ali neću da vas zamaram, sve će to da se vidi. Obilaznica oko Milanovca i Užica sada kreće da se radi. prvog seprembra kreće da se radi Mađarska - Novi sad, da bi brzom prugom stigli do Budimpešte, Beča - nabrajao je predsednik, najavljujući nikad uspešniju godinu.

- Krećemo i Niš - Prokuplje, sa evropskim partnerima, koji su nam dali 44 miliona evra, na tome sam im zahvalan - dodao je predsednik.

Vojna vežba na Pešteru 27. u Kragujevcu na Vidovdan

Predsednik Srbije je potom najavio važan događaj za Vidovdan, pozivajući sve Kragujevčane da se upoznaju sa srpskim naoružanjem.

- Na Vidovdan pozivam sve Kragujevčane kod stadiona "Čika Dača" da se okupe, dovešćemo i pokazati sve naše najveće i najbolje hilikoptere, a od sveg našeg oruđa, tamnava, pasarsa, moći će da vide i naš, srpski pancir, i zamoliću ih, kao vrhovni komandant, da dozvole našim ljudima da vide kako izgleda lociranje. Moguće je da ću da dobijem negativan odgovor, ali mogu da probam - rekao je Vučić.

Predsednik je odgovarajući na pitanje novinara govorio o sporazumima Srbije, ističući da svi koji tvrde da oni ne postoje, na sajtu kancelarije za KiM može sve da se vidi, ukoliko neko poznaje bar jedno pismo.

- Sve naše sporazume možete da pronađete, od A do Š, a njihovi nisu. Morate imati volje i želje da pročitate. Dovoljno je jedno pismo da poznajete, možete sve da pročitate. Ja znam da on engleski ne zna, ali svaki sporazum postoji, mi nemamo šta da krijemo. Mi se i u teškim trenucima ponosimo sa onim što smo uradili. Onaj koji izbegava govor o Briselskom sporazumu je albanska strana - rekao je predsednik.

Što se tuče napada na njegovu porodicu, predsednik je dodao da je ponosan što je njegov sin viđen među redovima stranke koju voli.

To što se neko nalazi na slici, gde je u trećem redu, mene ponosi. Vi njega niste videli sa nekim kako puši tompus, videli ste ga sa narodom, gledajući kako može da pomogne stranci koju voli. Ja prihvatam da je to kriminal, ali to najbolje govori o onima koji nas na taj način napadaju. Što se tiče Marinike Tepić, Beli Preletačević je celu svoju stranku zasnovao na takvoj osobi. Đilas je dobar biznismen, ali mu sada ne ide kako mu je išlo ranije, kada je bio na vlasti

'Odluku o poništenju presude Darku Šariću donela je Radmila Dragičević Dičić' - On je bio slobodan kao ptica, a imovinu u Vojvodini je prao sa rukovodskom demokratske stranke. Šta nama zamerate? Evo detalja jednog: Kažu da je to, zato što je to Vučićeva prijateljica Jasmina Vasović, koja je u kastracionom sudu. Naslušao sam se laži i svakakvih priča, ali ja više ne mogu da slušam takve gadosti. Znate li ko je doneo tu odluku, da se vrati na prvostepeno odlučivanje? Nije Vasović, nego legenda petog oktobra i demokratske javnosti, žena protiv koje nemam ništa, član veća koji je osudio Đinđićeve ubice, Radmila Dragičević Dičić - otkrio je Vučić.

Vučić je rekao da, što se tiče Čička, zna samo da je pozvao ljude da uzmu snajpere, a za njega je, pre svega to veliko licemerje.

- Jednom je jedan starac za neku televiziju rekao da će da napiše nešto o nama, pa je uhapšen, i saznalo se da je bio samo besan zbog toga što se plasiralo na televiziji. Sada samo nemojte da nam ugrožavate slobodu izražavanja, to nam ne možete oduzeti - rekao je Vučić, čestitajući današnju akciju u Resavici i dodao:

- Svako rukovodstvo se samo bavi pljačkom, ljudi misle da kad uhapsimo jedno, nećemo drugo. Je l' u Resavici ima neko normalan ko radi pošteno posao? Niti je preduzeće u težoj poziciji, ne znam, neverovatno je da se rukovodstvo tako ponaša.

Povodom razgovora u Briselu, predsednik je istakao da je taktiku za pregovore smislio on, jer je, kako je istakao njegovo iskustvo bogato.

- Ja sam doneo odluku da ide Nikola Selaković, to je bio moj taktični pristup. To je bio razgovor na najvišem nivou. Mi državu Kosovo nismo priznali, oni znaju za šta se mi zalažemo. Nemamo nameru da priznajemo Kosovo, ali imamo nameru da postignemo kompromis. Naš dogovor je bio, da kada se priča o evropskim integracijama priča Nikola, a onda u drugom delu Petar. O taktici sam odlučivao ja - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara.

Vučić je rekao da su mu čisti obraz, srce i savest.

- Nisam ništa ukrao. Ništa nisam bogatiji nego što sma bio pre devet godinama. Pokažite mi bilo kakvu koruptivnu aktivnost povodom Ria Tinta - rekao je Vučić.

Odgovarajući na naredno pitanje, predsednik Srbije se dotakao i nove runde razgovora sa Prištinom.

- Nadam se da će neki važni ljudi razgovarati sa prištinskom stranom, verujem da će se pojaviti, i imati konstruktivniji razgovor. To je važno za sve nas - dodao je Vučić.

Predsednik se potom dotakao i hapšenja Aleksandra Jovičića, ali i hapšenja Danila Bašića, koji je, nešto pre Jovičića, takođe bio predsednik opštine Palilula.

- Uhapšen je Jovičić, predsednik opštine Palilula, 15 dana pre njega, uhapšen je i Danilo Bašić. Niko od vas se ne bi setio imena čoveka koji je priznao krivicu, ali vi se ne bi setili, jer to nije vest, dok su se na Jovičića svi okomili, pišući o tome sa kim je bio u vezi. Postali smo robovi klikova - rekao je Aleksandar Vučić.

Kako kaže, sa pandemijom se borimo zahvaljujući odgovornim ljudima i kriznom štabu.

- Naježim se kada neko kaže da im se članovi kriznog štaba ne sviđaju. Imamo sedam gradonačelnika, i svi ocenjuju odluke kriznog štaba, kao da su oni bolji od njih... Važno je da prevazilazimo probleme, i tek tada možemo da idemo napred - rekao je predsednik.

Predsednik je, odgovarajući na pitanje novinara potom dodao da o priznavanju Kosova nema govora, ni pre, ni posle izbora.

- Što se tiče propuštenih šansi, ta tema nikoga nije interesovala. Oni su čekali da prođu izbori pa su priznali Kosovo. Šta vi očekujete? Vi tražite da ostanete na vlasti, a briga vas za Kosovo. Mi ni pre ni posle izbora nećemo da priznamo Kosovo. To govori o ozbiljnosti i boljem pristupu - rekao je Vučić.

Srbija pravi armiju vojske, ali nema nameru da ima sukob sa NATO-om - Nikoga ne interesuje da nas sluša. Mi pravimo veliku vojsku, a ako pitate da li nam treba sukob sa NATO - om, ni slučajno. Mi nećemo dozvoliti ugrožavanje života, i imovine našeg naroda. Tu nema velike filozofije, ja mislim da u toj vrsti ravnoteže, i balansa i straha, jeste ključ. U srcu svakog Srbina se nalazi traktorski žig, mi to što smo doživeli ne bismo mogli opet, sigurno ne bismo mogli. Nećemo dozvoliti više traktore u Srbiji. Naše je da uvek diplomatski reagujemo da reagujemo mirnim putem, u nadi da nikome neće pasti na pamet da protera srpski živalj sa njihovih vekovnih ognjišta - dodao je Vučić.

Podsećamo, Vučić je imao trilateralne razgovore u Briselu, kojima su prisustvovali samozvani premijer tzv. prištinskih institucija Aljbin Kurti, šef diplomatije EU Žozep Borelj i specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak.

Autor: