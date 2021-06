SRBIJA SMANJUJE POREZE: Vučić o velikom ekonosmkom planu - ukida se ekstraporez za mlađe od 40 godina

Predsednik Srbije Aleksadndar Vučić izjavio je da se ukida obaveza plaćanja godišnjeg poreza na dohodak za građane mlađe od 40 godina, ali i trogodišnje oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa u iznosu od 70 odsto na zarade zaposlenih koji prvi put ulaze na tržište rada.

- Ukinućemo obavezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak za građane mlađe od 40 godina. Reč je o onom ekstraporezu koji plaćaju svi koji imaju platu veću od proseka. To je signal za mlade da mislimo na njih. Zatim uvodimo trogodišnje oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa u iznosu od 70 odsto na zarade zaposlenih koji prvi put ulaze na tržište rada. To će direktno dovesti do povećavanja zarada mladih. Pod tri, oslobođenje od 70 odsto poreza i doprinosa na zarade zaposlenih koji rade na projektima istraživanja i razvoja - rekao je predsednik.

Predsednik je naveo da će u Srbiju uskoro stići još stranih investicija i najavio otvaranje razvojnih centara za mlade.

- Imaćemo rast od 12 do 16 odsto u drugom kvartalu i sigurno rast od 6 odsto na godišnjem nivou. To znači da ćemo već krajem godine imati uslove da povećamo plate i penzije - rekao je Vučić.

