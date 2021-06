MATIĆ ZA PINK: Iskreno se nadam da nismo bili predmet razgovora Putina i Bajdena - NAŠI INTERESI SIGURNO NE BI BILI TEMA

Izvršni direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić i urednik portala "Embargo" Predrag Jeremić okarakterisali su jučerašnji susret Džozefa Bajdena i Vladimira Putina kao važan, jer je, kako su podvukli, to samo početak.

Podsećanja radi, predsednici Rusije i Amerike, sastali su se u vili La Granž u Ženevi, što je njihov prvi susret oči u oči, otkako je Amerikanac inaugurisan za predsednika.

Povodom Samita, koji je juče održan, i koji je, kako mediji navode, trajao 4 sata, a na kom su prisustvovali predsednici Amerike i Rusije, Matić ističe da nije retkost da se na takvim pregovorima, najviše govori o manjim državama, među kojima je vrlo moguće i Srbija.

- Manje države su predmet tih razgovora, i tamo se trguje interesima, i određuju se interesne sfere. Zategnuto je u uslovima kada se pominju krizna područja, Libija, Ukrajina, ali je i Balkan tu. Iskreno se nadam da nismo bili predmet razgovora, jer ne verujem da je naš interes bio u pitanju - rekao je Matić.

Matić napominje da je sastanak dvojice predsednika važan, i da je, kako je podvukao, ovo tek početak. Kako je već poznato, sastanak je održan u Ženevi, što simbolizuje i prvi susret između Ronalda Regana i Mihaila Gorbačova, kada su tamo, na jednom od poslednjih susreta, okončali hladni rat.

- Ženeva nije slučajno izabrana, i ne treba sumnjati u to... Njihovi interesi su suviše suprotstavljeni da bi se to rešilo na jednom samitu. Jer, bitno je da oni sada imaju komunikaciju, jer na taj način neće doći do sukoba. Bolje da se razgovara, jer je sukob između te dve sile bi bio katastrofa za čitavo čovečanstvo - istakao je Matić.

Jeremić ističe da je ključni značaj sastanka - upravo susret dvojice predsednika.

- Dobro je što su se sreli, a nikada nećemo saznati koliko je razgovor trajao. Moj prvi utisak je da je dobro što su razgovarali - podvukao je Jeremić.

Susret dva predsednika, Jeremić ističe kao veoma značajan, međutim on napominje da su odnosi dvaju predsednika i dalje "zategnuti", a da je Vladimir Putin bio uzdržaniji tokom istog, naglasivši da je ovo početak dijaloga, i da će ih tek biti.

- Procurelo je to da su pričali o sajber kriminalu, mrežama, merama zaštite na društvenim mrežama, a ono što je evidentno je to da je Bajden kao profesor u školskoj klupi istakao da se bore za demokratiju, za slobodu ličnosti, mišljenja, i da njih zanima kakvo je stanje u Rusiji. Oni uvek gledaju preko plota, i u tuđe dvorište. Očigledno je da je Putin bio uzdržaniji - zaključio je Jeremić.