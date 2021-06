FILA O SUSRETU BAJDENA I PUTINA: Važno je je da su se sastali, da su se rukovali, i da ne puca niko ni na koga (VIDEO)

Američki predsednik Džozef Bajden sastao se juče sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u vili La Granž u Ženevi, što je njihov prvi susret oči u oči otkako je Amerikanac inaugurisan za predsednika.

Putin je nakon sastanka istakao da su pregovori prošli dobro, dok je Bajden na odvojenoj konferenciji za novinare istakao da i Amerika i Rusija imaju zajednički cilj, za dobrim međuljudskim odnosima.

Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević ocenio je susret Bajdena i Putina istorijskim. On je istakao da je na marginama takvih susreta, misleći na manje zemlje, važno jer su se susrela dva lidera.

Mislim da su politike zacrtane, oni rešavaju tehničke detalje. Ne očekujem neke velike revolucionarne promene. Politike na terenu su vidljive, i ne verujem da će nešto da se dešava. Dolazak Šmita, upravo i najava određenih sankcija koje bi mogle biti zajednički posao EU i Amerike, mogle bi iskomplikovati odnose u BiH, podsticanje Sarajeva da razume složenost BiH - dodao je Galijašević govoreći o tome, da li će istorijski sastanak Putina i Bajdena uticati na poboljšanje odnosa u BiH, ili eventualnih rešenja.

Advokat Toma Fila je takođe sastanak dvojice predsednikla ocenio kao uspešno i važno po ceo svet.

- Osnovono je da su se sastali, da su se rukovali, i da ne puca niko ni na koga. Rat je najgori od svega - podvukao je Fila.

Govoreći o Američkim i Ruskim odnosima, Fila ističe da je najveći problem Kina.

- Kina je novi pokazatelj. Jedna varijanta je bila da je Rusija mala zemlja, regionalna sila, ali da se Kina razvila, i da im možda više treba Rusija, da se vrati na ovaj put, nego da krenu sa Kinezima. Njima smeta najviše rusko naoružanje, te rakete, podmornice, i ostalo, da se ne daje Kini - dodao je Fila.

Ostojić je istakao, da će ukoliko Navaljni premine, posledice po Rusiju da budu loše. Kako dodaje, Severni tok neće proraditi dok je Putin na vlasti.

- Ono što je bitno je to da se pričalo o sajber napadima, gde je Bajden dao neki spisak tačaka koje ne smeju da budu napadnute, što je značilo, d aukoliko napadnu, da će ovi odgovoriti istim napadom - rekao je Ostojić.

Ostojić se potom osvrnuo i na susret predsednika Srbije Aleksandra Vučića i samozvanog premijera tzv. prištinskih institucija Aljbina Kurtija, posebno se dotakavši problema Zajednice srpskih opština.

- Sve što je on uradio je pokušaj da se zakoči dijalog i da se uspori proces. On je eksponent onih koji su za to da se zamrzne konflikt, jer ako se to reši, nama Moskva nije više potrebna. Ima jedna opasna stvar u izjavi, gde je on umesto zajednice srpskih opština, od 10 opština koliko ih ima (opština sa srpskom većinom) rekao da treba da se formiraju nacionalni saveti srba i bošnjaka. Time je kurti indirektno aludirao da bi Kosovo umesto Arhtisarijevog člana jedan, da se pretvori u državu gde su većina Albanci, gde postoje manjine - podvukao je Ostojić.