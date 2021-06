ZLATIBOR LONČAR ODGOVORIO ĐILASU: Koliko košta PCR test za ulazak na Mauricijus?

Zlatibor Lončar, funkcioner SNS-a i ministar zdravlja, uputio je odgovor Draganu Đilasu, lideru stranke Stranke slobode i pravde, koji prenosimo u celosti:

Kad u nekoj zemlji tajkuni počnu da se „brinu“ za narod i obične građane, da analiziraju kako će „obični“ građani da putuju, ili da letuju, to je obično znak da ta država ide u dobrom pravcu, da je narodu i građanima iz dana u dan sve bolje, a da se tajkunima koji su uz pomoć državne funkcije stekli milijarde, drma tlo pod nogama. Tako je danas i u Srbiji. Evo, naprasno se, posle šest meseci, jedan tajkun koji je u narodu poznat po zgrtanju bogatstva koje se meri stotinama miliona evra, setio da je cena PCR testa u Srbiji visoka, i da treba da se smanji, kako bi građani mogli da putuju. Ne lezi vraže! Da li je po sredi briga o načinu ulaska u neke egzotične zemlje, poput Mauricijusa, ili je pak u pitanju nezadovoljstvo sospstvenom nebitnošću na političkom nebu Srbije, tek tajkun se danas, kada je u našoj zemlji virus korona merama države i odgovornošću građana stavljen pod kontrolu, naprasno setio PCR testiranja, i zapitao, javno, kako to da se toliko često testiraju građani Srbije? Srećom građani Srbije znaju da prepoznaju „tajkunsku brigu“ i pridaju joj adekvatnu, u promilima izraženu, pažnju i podršku. Jer građani Srbije dobro pamte nabavke vakcina ili nabavke sanitetskih vozila, preko pet posrednika, po preplaćenim cenama u koje su se tajkunovi saborci ugrađivali po čuvenih „7 %“, baš u vreme dok je Đilas radio marljivo na sopstvenom bogaćenju i zgrtanju miliona. Pamte građani i aparate koji su nabavljani isključivo i jedino za slikanje u toku kampanja, bez da su ikada posle korišćeni u zdrastvenom sistemu naše zemlje .Zdravstvenom sistemu koji je u vreme dok je na vlasti bio tajkun koji danas „brine“ o tome kako će građani putovati , doveden do ruba propasti, bez ijednog modernog i adekvatno opremljenog kliničkog centra, kakav je KC Niš, uskoro i KC Srbije, sutra KC Vojvodine i KC Kragujevac, bez novih, savremenih bolnica kakve su danas renovirani KBC-ovi ili bolnice u Batajnici i Kruševcu, bez savremene medicinske opreme i aparata, kakve su danas u našim bolnicama. Ali istine radi, tajkun Đilas je i tada brinuo o putovanju naših građana. Pa je tako vlast koju je predvodio građane slala u Tursku, na lečenje, po basnoslovnim cenama, umesto da je za samo deo novca koji je tajkun zgrnuo dok je vladao, namenila nabavci aparata poput Gama noža ili X noža za neku od naših zdravstvenih ustanova, i tim istim građanima obezbedila da se leče ovde, u svojoj zemlji. Danas se građani na X nožu ili Gama nožu leče u svojoj zemlji, besplatno... Tajkun Đilas je brinuo i o putovanju zdravstvenih radnika, lekara koji su u vreme Đilasove vlasti masovno napuštali zemlju i putovali isključivo u jednom pravcu, što dalje iz Srbije. Kako i ne bi, kad su u Đilasovo vreme lekari imali platu koja je bila niža od plata medicinskih sestara danas. Zato su morali da putuju u druge zemlje, da rade i zarade. A danas se vraćaju u Srbiju... Građani Srbije danas putuju zbog toga što žele i imaju mogućnosti da putuju, usled ekonomskog napretka zemlje ostvarenog od 2014. godine. I u vreme pandemije, kada je najčešći uslov za putovanje potvrda o vakcinaciji, građanima Srbije su otvorena sva vrata, jer je u Srbiji dato već ukupno više od 5 miliona doza vakcina. Ali neka tajkun Đilas nastavi da brine o putovanjima na egzotične destinacije. To mu je još jedino i preostalo... Kolika ono beše cena PCR testa za ulazak na Mauricijus?