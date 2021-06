SEBASTIJAN KURC I MIROSLAV LAJČAK: Nadamo se deblokiranju pristupnog procesa za zemlje Zapadnog Balkana

AUSTRIJSKI kancelar Sebastijan Kurc istakao je danas da je veoma bitno da se Zapadni Balkan vrati na „radar EU“, jer je približavanje tog regiona važno, kako za Zapadni Balkan, tako i za samu EU.

Kurc je, na konferenciji za novinare posle Samita o Zapadnom Balkanu, na kojem je učestvovala premijerka Ana Brnabić, rekao da je pozvao svoje kolege iz regiona jer je Zapadni Balkan veoma bitan za Austriju.

S tim u vezi je podsetio na tesne ekonomske, istorijske, ljudske i kulturne veze.

- Imamo i puno ljudi u Austriji poreklom sa Balkana, a imamo istovremeno situaciju da je Austrija najvažniji investitor na Balkanu. Te države su važan ekonomski partner, mnoga radna mesta na Balkanu, ali i u Austriji zavise od te snažne saradnje - istakao je on.

Kurc je kazao da se Austrija već dugo zalaže za evropsku integraciju Zapadnog Balkana, da podržava reforme.

- Pandemija je ne samo EU, već i države Zapadnog Balkana snažno potresla, i dovela do toga da su mnoge teme potisnute. Sada je vreme da se ponovo bavimo Zapadnim Balkanom - objasnio je on.

Preneo je da je sa premijerima regiona razgovarao na tri teme, pri čemu je prva bila zajednička borba protiv pandemije.

- Znate da smo pandemiju pobedili tek kada sve države budu pobedile ovu pošast. Sami ne mozete pobediti pandemiju. Snažnom sardnjom koju sada imamo uveren sam da ćemo postići važan uspeh - rekao je on.

Podsetio je da je Austrija koordinisala donaciju vakcina EU, te preneo da je austrijska vlada donela odluku da donira milion doza vakcina regionu.

- Od avgusta do kraja godine isporučićemo milion doza vakcina - najavio je Kurc.

Pored toga, ističe, da se Austrija na evropskom nivou zalaže da se sva pravila za putovanja koja se sada usaglašavaju budu dogovorena i sa trećim državama, a tako sa zemljama Zapadnog Balkana.

Druga tema, dodao je, bila je pristupna perspektiva regiona.

Ukazao je da postoje i dalje izazovi, kao što su dijalog Beograda i Prištine, ali i mnogo posla na reformama u svim državama.

Međutim, dodaje da je ostvaren i napredak, koji mora biti priznat od strane EU.

S tim u vezi Kurc je posebno apostrofirao Srbiju, rekavši da se ta zemlja pozitivno razvija, i da to mora biti priznato od EU, odnosno nagrađeno.

Istakao je da postoji različiti napredak zemalja Balkana na putu ka EU, ali i da je primetan svuda zastoj u tom procesu.

- To povezujem sa pandemijom, jer je Brisel bio fokusiran na borbu protiv Kovida 19. Sada mora biti cilj da druge teme stavimo na agendu - poručio je on.

Kurc je rekao da se Austrija usaglasila sa Slovenijom, koja tokom predsedavanja EU Zapadni Balkan stavlja visok na agendu prioriteta.

- Nadam se da ćemo tako dati svoj doprinos da posle Kovida pokrenemo novu dinamiku u procesu evropskog približavanja Balkana - objasnio je on.

Treća tema Samita, rekao je, bila je borba protiv ilegalne migracije.

Kazao je da borba protiv ilegalne migracije može biti uspešna samo delovanjem sa partnerima, a države regiona su značajni partneri za Austriju.

- Dogovorili smo da saradnju dalje proširimo, da pomognemo državama Zapadnog Balkana u toj borbi. To neće biti pomoć tim državama, već nešto od čega mi profitiramo. Što se pre stane na put ilegalnoj migraciji to je veća šansa da migranti ne dođu do EU - objasnio je on.

Rekao je da je cilj da se balkanska ruta učini što neatraktivnijom, čime bi se sprečilo da migranti krenu na put ka EU.

Izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak je kazao da je Samit u Beču važan događaj u vreme refleksije i obnovljenog fokusa na Zapadni Balkan.

Podsetio je na povezanost EU i Zapadnog Balkana, ukazujući da je Unija najveći donator, investit

or i trgovinski partner regiona.

Istovremeno, konstatovao je, da posle 18 godina od Soluna, nije došlo do većeg pomaka u pristupanju regiona Uniji.

Ukazao je da je samo jedna država postala članica, dve pregovaraju, a ostale još nisu otvorile pristupne pregovore.

- To pokazuje da ne radimo dobro. Zato je potreban dijalog, tako i o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, ali i o pristupanju regiona EU, te i dijalog između EU i zemalja regiona - dodao je Lajčak.

Najavio je da će ove godine biti puno događaja vezanih za Zapadni Balkan i izrazio nadu da će biti moguće deblokirazti proces proširenja.

- To je u interesu regiona, ali i same EU - zaključio je Lajčak.