ĐURIĆ: ZAŠTO ĐILAS NIJE ULAGAO NI U ŠTA, OSIM U SOPSTVENI DŽEP

Dragan Đilas, medijski tajkun i multimilioner koji je godinama jahao Srbiju, dok nije dojahao na 619 miliona evra, a mi na debeli minus u kasi, govori o nekakvim projektima i ulaganjima u poljoprivredu, rekla je narodna poslanica, Nevena Đurić.

Kako kaže, pravo pitanje je zašto on nije ulagao ni u šta, osim u sopstveni džep, zašto je radio sve na mufte, i na svaki način otimao od građana Srbije?

"Đilasu, koji je lično odgovoran za svaku osiromašenu porodicu, za svaki spakovan kofer, za svaku ukradenu mladost, za svaku rupu na auto-putu i za svako izgubljeno radno mesto, svakako da ne ide u prilog to što su građani shvatili da nema ništa gore od Đilasove žute aveti i nikada neće dozvoliti da nam se ponove greške iz prošlosti. Ekspert i genijalac u laganju hvali se "podrškom" koju navodno ima, a u prilog tome najbolje govori činjenica da ga na skupovima koje organizuje sa svojim stranačkim uposlenicima dočekuje ne više od sedmoro ljudi, ako je lepo vreme. I što ih je manje, sve su bučniji u svojim pokušajima da ostvare jedini cilj kom streme – gola vlast i novac! To je najčvršći dokaz da nikoga više i ne zanima šta u svojoj jeftinoj propagandi patetičnih i providnih laži iznosi jedan, ništa drugo, do okoreli tajkun i pohlepni bednik", kaže Đurić, i dodaje:

"O Mariniki, omiljenoj njegovoj radnici kaže da je “najpopularnija političarka u Srbiji”, i u tome ima istine jedino ukoliko popularnost merimo brojem stranaka koje je do sada promenila. Na toj skali popularnosti joj nema ravnih, prava šampionka. Ova “moralna, poštena, etična i primerna” radnica Multikoma se, zajedno sa svojim šefom, zalaže za lustraciju. Da li je to proradila savest, pa bi da lustrira sebe i gazdu? Jer su cenu njihovih bezdušnih pljački već plaćali svi u ovoj zemlji, vrlo su "popularni" kao razbojnici, pa kako ih narod lustrira već godinama - sledeći put će samo još ubedljivije da ih pošalje na mesto.

