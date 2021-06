Miloš Vučević o odluci parlamenta Crne Gore: Rezolucija je duboko anticrnogorska i usmerena protiv Srbije

Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević izjavio je Srbija ni jednim aktom i ni jednim delom ne dovodi u pitanje nezavisnost Crne Gore, a povodom usvajanja rezolicije o Srebrenici u njihovom parlamentu.

On je na kritike iz regiona ali i dela opozicije da se Srbija meša u unutrašnja pitanja Crne Gore rekao da Srbija ni jednim aktom ne dovodi u pitanje crnogorsku nezavisnost, ali je prirodno da se Srbija izjašnjava i reaguje na primeren način na ono što se tiče kvalifikacija za ceo srpski narod i za Srbiju.

Srbija mora da vodi mudru politiku i jača ekonomski

Rezolucija je nešto što je usmereno protiv srpskog naroda. Mi nismo rekli da Crna Gora ne sme da donese svoje rezolucije. Ali mislim da je rezolucija o Srebrenici koja je doneta usmerena pre svega protiv Crne Gore. Ona je duboko anticrnogorska, protiv svojih korena, protiv onog što Crna Gora jeste – naglasio je Vučević i dodao da jedan deo njihovog establišmenta želi da poništi sve ono što je Crna Gora bila.

Deo establišmenta u Crnoj Gori hoće novu istoriju koja je u sukobu sa Srbijom

Oni zdušno rade da ponište sve ono što je Crna Gora kroz vekove bila i da nastane nova istorija koja se danas defiiniše. A ta nova istorija mora biti zasnovana i bazično formatirana tako da bude u sukobu sa Srbijom, srpskim narodom, crkvom... Njihovo je pravo da pišu kako god hoće istoriju, ali ne mogu da poništavaju ono što su nesporne istorijske činjenice. Ovo je težak moment za ceo srpski narod i nije jednostavno reagovati na to, a da ne dovedete do nekih konflikata do narušavanja regonalne stabilnosti.

Vučević je podvukao da je predsednik Republike mora da vodi računa o svakoj reči i da vodi pre svega jednu mudru državničku politiku.

Srbija naravno neće ostaviti srpski narod u CG poštujući njenu nezavisnost. Imamo pravo da pomognemo našem narodu koji je prihvatljiv po međunarodnim standardima. Pred Srbijom su veliki izazovi, nije slučajno da Kurti ide sa svim ovom najavama. I mislim da se vlast u CG u najmanju ruku konsultovala sa stranim ambasadama – istakao je prvi čovek Novog Sada.

Predsednik Vučić vodi državničku politiku

Vučević je napominjući da povod u CG bila smena jednog ministra, a onda se pojavila rezolucija koja je pet puta gora od same smene, a da se pritom rezolucija odnosi samo na jedan zločin, a ne sve koje su se desile na prostoru bivše nam zajedničke države.

Ovde se samo fokusiraju na one delove gde je su pripadnici srpskog naroda počinili zločine. U ovom trenutku predsednik Vučić ima najnezahvalniju poziciju, zato što mora da ostane izbalansiran, ne može da ode u neke esktremne stavove jer bi to odmah imalo reprekusije po srpsku stranu. Verovali ili ne, to bi nam se nam se vratilo. Mislim da je izjava predsednika Vučića o dešavanjima u Crnog Gori bila prava, na mestu, državnička. Mi ne možemo da uđemo u konflikte iz devedesetih godina sa svima u regionu. Klima je takva kakva jeste, spoljni uticaju su prilično snažni i moramo da se borimo u odnosu na te okolnosti, ali nema sumnje da ćemo čuvati nacionalne interese.

Užasno teška pozicija Srbije

Kada je reč o pregovorima sa Prištinom, Vučević ističe da moramo da sačuvamo naše nacionalne interese i da nastavimo jačanje Srbije.

Nije jednostavno i vrlo je teško uskladiti, sinhronizovati u jednu čvrstu nacionalnu politiku, a pritom očekivati investicioni bum od jakih ekonomnskih država sa kojima se poltički ne slažete. Nije jednostvano lupiti šakom o sto i reći nećemo više da pričamo nastavak direktnih stranih investicija. Želimo da imamo otvorene evropske fondove… Užasno je teška pozicija Srbije.

Poštovanje ekoloških standarda ali bez ekstremizma

Odgovarajući na pitanja o sve većem ekološkom protestu građana, Vučević odgovara da je sve otišlo u ekstremizam.

Ekološki strandardi moraju da se poštuju ali ne može da se ide u krajnost. Pa u Novom Sadu su protiv izgradnje mosta koji je urbanističkim planom ucrtan još pedsetih godina prošlog veka. I kažu nemojte most neće ptice moći da lete. Volim ptice i nisam ciničan ali više volim ljude.

