Malović: U pamet se braćo Crnogorci! Od Srbije bliže nemamo, od Srba rođenijih nema!

Oglasio se predsednik Nacionalnog saveta Crnogorske nacionalne manjine Dragoljub Malović, a njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

Poslednja politička zbivanja u zemlji naših predaka duboko su ražalostila, zabrinula i uznemirila crnogorsku zajednicu u Republici Srbiji.

Žalosti nas, činjenica da se nastavlja sa politikom Demokratske partije socijalista koja za cilj ima da nas svađa sa srpskom braćom, da uvek i u svemu u Srbiji vidi krivca, da od naše matične države Crne Gore pravi pariju koja u kontinuitetu povlači poteze na štetu države u kojoj živimo - Republike Srbije.

Zabrinuti smo, jer i nova crnogorska vlast predvođena Zdravkom Krivokapićem, Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem, pokušava da poslednjom skupštinskom rezolucijom oglasi srebrenički zločin kao genocid i uvede kazne za svakoga ko misli suprotno. Da li to znači da zemlja naših predaka srlja u totalitarizam? Hoće li se kažnjavati naša srpska braća ako odbiju da udare genocidni žig Vojsci Republike Srpske ili samoj Republici Srpskoj? Zar se na takav način, pesnicom, odgovara na raširene ruke koje se Podgorici pružaju i iz Beograda i iz Banja Luke?

Uznemireni smo jer i režim Zdravka Krivokapića nastavlja sa istom politikom prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kakvu je vodila i Vlada Duška Markovića.

Našoj crkvi koja okuplja i nas etničke Crnogorce i našu braću etničke Srbe i kao majka, štiti dva naroda, jednog korena. Činjenica da je Srpska pravoslavna crkva jedina verska zajednica koja nema pravnu zaštitu i potpisan temeljni ugovor sa Crnom Gorom, nama kazuje da su nove vlasti izneverile obećanja data crkvenim velikodostojnicima i da se otvara mogućnost za nove, diskriminatorne akte, usmerene protiv verske zajednice kojoj podjednako pripadaju i Crnogorci i Srbi. Nas, Crnogorce, koji su za zemlju svog življenja odabrali Srbiju, takvi postupci teraju u zastiđe pred svojom braćom i sugrađanima.

Apelujem na predstavnike vlasti Crne Gore da se urazume, da poslušaju apele Njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina upokojenog Irineja i čestitog mitropolita Joanikija i da odstupe. Da vladaju Crnom Gorom kao zaista suverenom držvom, a ne zemljom kojoj se diktira svaki postupak iz vana. Te daprekinu da zemlju naših potomaka, našu bratsku Srbiju krive za nekakve agresivne i uzurpatorske akte. U pamet se braćo Crnogorci! Od Srbije bliže nemamo, od Srba rođenijih nema!

A Zdravku Krivokapiću bismo imali šta da poručimo, kada bismo imali makar malo nade da će i jedna topla i ljudska poruka dopreti do njega. Nažalost, on je već odabrao svoj put. Između blaženopočivšeg mitropolita i zemaljskog namesništva, on je već odabrao drugo.