GROMOGLASAN APLAUZ ZA VUČIĆA! Predsednik Srbije: Spremni smo za nastavak dijaloga! Na nama je da budemo ozbiljni i da radimo svaki dan sve više!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je veoma zadovoljan saradnjom sa Savezom vojvođanskih Mađara i odnosima sa pripadnicima mađarske manjine u Srbiji.

Ti odnosi su prijateljski i bratski, i nemamo ništa protiv mađarskih investicija u našoj zemlju, nemamo ništa protiv podrške koju Mađarska pruža Mađarima u Vojvodini, naprotiv, srećni smo zbog toga - rekao je Vučic.

Vučić je napomenuo da time povećavaju i naš BDP i rade na razvoju šest ili sedam opština gde Mađari predstavljaju većinsko stanovništvo, a učestvuju u projektima i u centralnoj Srbiji i pomažu u Republici Srpskoj.

Veoma sam zahvalan na konstruktivnosti SVM i ponosan na odnose koje Srbi i Mađari danas imaju - istakao je Vučić, a podseća da su se samo pre 20 godina dešavale tuče u svim mestima na teritoriji severne Srbije, a danas to gotovo da ne postoji.

Kao predsednik sam zadovoljan i ponosan zbog toga, i verujem da i sa drugim manjinskim zajednicama možemo da izgradimo takve odnose pune poverenja - kaže Vučić.

Napomenuo je da su saobraćajni projekti u Vojvodini veoma važni i da će Srbija uložiti preko 60 miliona evra u puteve u pokrajini.

Napominje i da će pruga Beograd-Budimpešta, deo Beograd-Novi Sad, biti otvorena najkasnije u februaru, i da će u potpunosti da promeni izgled Srbije.

Najavljuje da će do 1. septembra biti završena kovid bolnica u Novom Sadu i dodaje da to sve može, ako imate novca.

Ovo sam sve govorio da bi razumeli koliko je važno da čuvamo mir, stabilnost i gledamo ekonomski napredak, jer on ne dolazi sam od sebe. Morate imati bezbroj preduslova da biste bili uspešni - ukazao je Vučić.

Podseća i da se bivša vlast hvalila rastom od 3,5, a da je danas rast BDP sedam odsto.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da se potvrdilo da je dobro razumeo međunarodne okolnosti i prilike i da je bio u pravu kada je govorio da ćemo insistirati na Briselskom sporazumu, a Albanci bežati od njega. Vućić se, ukazujući da nije ništa učinio protiv svog naroda i da je lako sa distance kritikovati sve, odgovorio je na izjavu samostalnog poslanika Vladana Glišića koji je rekao da na sednici o KiM neće da govori da je Vučić izdajnik, ali i primetio da Briselski sporazum nije trebalo potpisati.

Dela su ta koja govore jesam li kriv ili ne, a ne reči ljudi koji nisu umeli da sagledaju tezinu pozicije i šta je urađeno - rekao je Vučić.

Podsetio je da je posle potpisivanja Briselskog sporazuma u užarenoj atmosferi u Kosovskoj Mitrovici narodu objasnio da će za neku godinu videti kako ćemo da se borimo za poštovanje tog dokumenta, dok će Albanci od toga da beže.

Kao što ste videli bio sam u pravu. Dobro sam razumeo međunarodne okolnosti i prilike. Shvatali smo da je Priština sve igrala zbog jedne stvari koju nije dobila, a to je bilo u tački 14 ili 15 koja je ispravljena - stolica u UN, i druga tačka 10 koja se ticala regionalne policije - objasnio je Vučić.

Kazao je da su želeli na severu Kosova da dobiju 67 odsto albanskih policajaca.

Ni na jedno i ni drugo nismo pristali. Uspeli smo da izbegnemo stolicu u UN i da na severu bude većinski albanskih policajaca - naglasio je Vučić.

Podsetio je da je teret odbijanja bio na njemu, da je on taj koji je trebalo da pokvari "žurku sa stolicom u UN", iako su pritisci bili veliki.

Znao sam da ZSO neće da ispune. Mi smo za to vreme dobili mogućnost da se razvijamo, da zemlja napreduje mnogo brže nego druge u regionu - rekao je Vučić.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija čini sve da pronađe nestale osobe, ali istakao da bi to trebalo da čine i drugi, dodajući da je država do sada mnogo uradila i nastaviće da ulaže u Bujanovac, Preševo i taj deo Srbije, a da je jedan od ciljeva naći investitore za Bujanovačku i Sijarinsku banju.

Vučić je time odgovorio na izlaganje poslanice "Ujedinjene doline - SDA Sandžaka" Nadije Bećiri iz Bujanovca, koja se obratila na albanskom jeziku, a govorila o nestalima, problemu priznavanja diploma sa tzv. Kosova i potrebi za dodatnim ulaganjima u Medveđi, Preševu i Bujanovcu.

Uveravam vas da Srbija čini sve da pronađe osobe za kojima njihovi bližnji tragaju i da nema razloga da na bilo koji način sprečavamo istragu, jer to smatramo civilizacijskim pitanjem - rekao je Vučić.

Zato smo, istakao je, iskopali 21 od 21 tražene lokacije, sa albanskim i predstavnicima međunarodne zajednice i učinili sve da pronađemo tela onih koji su stradali u međusobnim sukobima.

Vučić joj je poručio da bi voleo da istu takvu inicijativu uputi onima koji se ne osvrću na molbe Beograda da dopuste pristup na još devet lokacija za koje sumnjamo da se nalaze ubijeni Srbi.

Ali, siguran sam da ćete vašim ugledom to učiniti, da prištinske vlasti to omoguće, upravo zbog onog što ste rekli, zbog majki koje traže svoju decu. Čak 36 odsto nestalih u ovom trenutku su srpske nacionalnosti i verujem da ne postoji razlika između majki, da se tako zdušno kako se zalažete za prava albanskih majki, što podržavam potpuno, založite i za srpske majke - rekao je Vučić.

Zahvalio joj je što je primetila značaj Koridora 10, i auto-puta do Severne Makedonije, jer je to preduslov za veća ulaganja u Bujanovac i Preševo.

Ne znam što te zapeli za Medveđu, u koju smo mnogo uložili, više uložili u puteve u 5, nego u 75 godina, i nastavićemo - rekao je Vučić i dodao da će se raditi na dovođenju investitora u Bujanovac i Preševo.

Vučić je naveo i da je ključno pitanje posle rešavanja problema Vranjske banje - Bujanovačka banja, koja je veoma važna, dodajući da su za Sijarinsku banju češki investitori pokazali interesovanje.

Borićemo se za dolazak investitora u Bujanovačku banju, kao i za 'Gumaplastiku'. Spremni smo, da ne bude da radimo samo za istočni, gde većinski žive Srbi, da radimo u zapadnom delu opštine Bujanovac, bez obzira što su Srbi izbačeni iz lokalne vlasti i da im se uskraćuju prava. Mi ćemo pokušati da podignemo vaše poverenje našim odgovornim ponašanjem, a da ćete vi promeniti pristup prema Srbima i predstavnicima vlasti - rekao je Vučić.

Dodao je i da se nada da će se pronaći neki makednoski investitor koji bi mogao da uloži u Vranje i Kumanovo, te da veruje da bi u budućnosti to mogle da budu dobre vesti.

Po pitanju diploma, istakao je da razume te probleme, ali da je Beograd od 38 diploma prihvatio 28, dok neki drugi nisu prihvatili nijednu srpsku, zato što ne priznaju Prištinski univerzitet izmešten u Kosovsku Mitrovicu.

Gledaćemo i taj problem da rešavamo i da uradimo sve da, posebno ako postignemo dogovor sa Severnom Makedonijom i Albanijom, a nadam se da hoćemo, ne samo o slobodnom kretanju, o protoku roba, usluga i kapitala, već i o zajedničkom reagovanju prilikom elementarnih nepogoda - rekao je Vučić.

Dodao je da je još jedan sporazum važan, koji bi mogao da bude potpisan u narednim nedeljama, a to je dogovor o radnim dozvolama, čime bi se se drastično popravilo tržište radne snage, jer bi radne dozvole važile na teritoriji sve tri zemlje, Srbije, Severne Makedonije i Albanije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da moramo da budemo svesni da u svetu nema pravde, niti principa i da treba da vidimo kako možemo nesto da uradimo za naš narod i za našu zemlju da radimo na pragmatičnim osnovama, kao i da je najvažnije da čuvamo mir i stabilnost gotovo po svaku cenu.

Ono što je zaključak i najvažnije jeste da gotovo po svaku cenu čuvamo mir i stabilnost. Kažem gotovo, jer ne može po svaku cenu, pošto neko može da vas napadne i zato i postoje vojska i policija. Čuvanje mira i stabilnosti je uslov svakog našeg napretka u svakoj oblasti - rekao je Vučić u Skupštini Srbije.

Kaže da su ga politički protivnici optuživali za izdaju po pitanju KiM, ali da su ti ljudi mislili da ćemo uvek da krijemo ono što neko o nama govori i da se uvek plašimo nečijih reči, a ne suda naroda i sopstvenih dela. Predsednik je dodao da je poslanik Šaip Kamberi sa sladostrašću govorio o uspesima Vuka Jeremića za državu Kosovo. Vučić dodaje da prošla vlast nije demantovala Vikiliks koji je pokazao da je Borko Stefanović tražio od zapadnih zemalja da ne priznaju Kosovo, kako "ludaci iz SNS-a ne bi došli na vlast".

Nije bilo vazno ni Kosovo, ni država Srbija, već nijhove fotelje. Govorili su da je dobro što smo konačno to skinuli sa svoje grbače - kaže Vučić.

Vučić je istakao i kako je situacija na Kosovu i Metohiji mnogo teška, ali da ćemo se boriti. Vučić je rekao i kako je jasno da je mnogo više ljudi ubijeno u Jasenovcu, nego u Srebrenici.

Naglasio je da ima dovoljno hrabrosti da kaže narodu da je situacija po pitanju KiM teška i da će biti samo teža za nas, ali da ćemo se boriti svom snagom, energijom i znanjem koje imamo. Vučić navodi da nam je pre bilo branjeno da govorimo o Jasenovcu, niti da snimimo film o Jasenovcu, ali da je i prema podacima Franje Tuđmana tamo ubijeno mnogo više ljudi nego u Srebrenici, uz sav pijetet prema svakoj srebreničkoj žrtvi. Dodao je da niko nije hteo da se zameri zagrabačkoj čaršiji, ali ni beogadskoj čaršiji koja je samo čekala da se izvinjavamo zagrebačkoj čaršiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas, kako kaže svima onima koji nameću kolektivnu krivicu srpskom narodu da je nikada neće prihvatiti i istakao da je ponosan na to što to može javno da kaže na svakom mestu. Podsetio je da je išao u Srebrenicu da izrazi saučešće i položi cvet na mezarju gde su mnogi nevini ljudi pobijeni, ali da nije hteo da dozvoli poniženje srpskog naroda ni na jedan način, niti kolektivnu krivicu za srpski narod i da to nikada neće učiniti. Rekao je danas da ne govori o napadu na njega u Srebrenici, jer je to što se njemu dogodilo, kako kaže, mala stvar u odnosu na zločin koji su neki Srbi počinili i dodao da je tada u ime Srbije izrazio saučešće nedozvoljavajući poniženje srpskog naroda i neprihvatajući kolektivnu krivicu za srpski narod.

Nikada ne pominjem to u Srebrenici jer je to što su meni uradili suviše mala stvar prema zločinu koji su neki Srbi počinili i kao što neke nije sramota da ćute o Jasenovcu, mene je sramota da govorim o onome sto se meni desilo u poređenju sa onim što se dogodilo srebreničkim žrtvama - kazao je Vučić odgovarajući poslanicima.

Kako kaže, to što nije istražen taj slučaj predstavlja nemoral i neodgovrnost nečije vlasti, ali i međunarodnih predstavnika koji nikada nisu insistirali da se to istraži. Naše službe bezbednosti znaju sve napadače, kazao je predsednik i dodao da je sa jednim od napadača, koji je iz Tešnja, kod Doboja, razgovarao i koji mu se izvinio za to.

Čovek se izvinio, kazao: "Žao mi je, oprosti", ja sam rekao: "Što se mene tiče nema nikakvih problema, Vama i Vašoj porodici želim sve najbolje" - kazao je Vućić.

Poručio je onima koji u Srebrenici nikada nisu bili, da mu ne pričaju da to nije bio nikakav napad i da su ga gađali plastičnim flašama. Ističe da je i tada nosio visoko uzdignutu glavu, ne zato što je mislio da mnogo vredi, jer da je tako mislio, kaže, spustio bi je i savio bi se i pod kamenicama, kao i pod udarcima i nogama i rukama.

Ali, nisam imao pravo da to uradim jer sam predstavljao Srbiju, ponosan srpski narod koji je došao da izrazi saučešće i položi cvet na mezarju gde su mnogi nevini ljudi pobijeni, ali nisam hteo da dozvolim poniženje srpskog naroda ni na jedan način, niti kolektivni krivicu za srpski narod i nikada to neću da prihvatim - istakao je predsednik.

"Na nama je da budemo odgovorni, ozbiljni, realni i pametni, ali da radimo svaki dan sve više, da bismo bili snažniji i mogli zemlju i narod da sačuvamo i zaštitimo u svakom trenutku!" - poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić u završnom obraćanju poslanicima.

Da znamo da nema ljubavi i prijateljstva u međunarodnim odnosima, već samo interesa, manjih i velikih i da ne mislimo da će nam bilo ko, bilo kad, pomoći do nas samih - rekao je Vučić.

Kako je rekao Vučić, u međunarodnim odnosima imamo one koji su nam bliži, koje poštujemo, cenimo i volimo, i one koji su nam dalji i koje poštujemo, cenimo i ne moramo da ih volimo.

Po pitanju dijaloga sa Prištinom, rekao je da je Beograd spreman za njegov nastavak.

Spremni smo za nastavak dijaloga, za borbu, da Srbija bude uspešnija, još naprednija i da pokušamo da našem narodu rasejanom po celom svetu vratimo nadu u otadžbinu i zamolimo one koji su počeli da se vraćaju, da se vraćaju u većem broju, te da pokušamo da imamo više dece, jer bez dece nema budućnosti - rekao je Vučić.

Onda je, kaže, siguran da je Srbija, ne samo danas, na dobrom putu, već da ćemo razliku između sebe i onih koji zaostaju za nama činiti većom u budućnosti, razliku između nas i onih koji su ispred nas manjom, a dok ćemo neke zemlje, pa i iz EU, koje su danas zamalo ispred, uskoro uspeti da prestignemo.