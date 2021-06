Vučićević je komentarisao izveštaj koji je juče pred Narodnom skupštinom izneo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i rekao da smo mogli da saznamo kakve su pozicije države, pozicije Albanaca iz Prištine, kao i međunarodne zajednice.

„Nije lako, pozicija je vrlo teška. Srbija ima principijelnu poziciju da neće da prizna lažnu državu Kosovo, predsednik je to vrlo slikovito opisao, rekavši da ga je Kurti pet puta pitao kada će Srbija da ih prizna. On mu je pet puta rekao „nikada“. Ne znam zaista šta je očekivao, da mu neko prizna lažnu državu“, rekao je Vučićević.

Kako kaže, da je Kosovo zaista nezavisno, Kurti ne bi dolazio u Brisel.

„Mi smo juče mogli da vidimo jedan pošten i iskren odnos jednog šefa države prema njenim građanima. Prema svim ljudima u Srbiji. Rekao nam je bukvalno sve. Sad vidim da neki mediji, koji su pod palicom Dragana Đilasa iznose kako nam predsednik nije ponudio nikakvo rešenje. A evo, pitam ih, koje su rešenje oni ponudili? Koje je njihovo rešenje? Zar zaista mislite da neku strategiju, koju država ima, treba da iznosi javno?“, upitao je Vučićević.

On je rekao da lekcije o Kosovu ne treba da drže oni koji su upropastili sve što su mogli da upropaste na Kosovu.

„Oni su posle 2000. godine govorili da će kada izruče Miloševića vratiti Kosovo. A to se nije desilo. Desilo se puno toga lošeg, naprotiv... To su sve oni uradili, a sada imaju obraza, usuđuju se da nekome drže lekcije iz državne i nacionalne politike na KiM“, rekao je Vučićević i dodao da je siguran da ljudi u Srbiji dobro vide i razumeju ko zaista radi za državu i za narod i naciju, a ko za svoje lične, partijske i tajkunske interese.

Vučićević je rekao da su u Đilasovim medijima pisali o tome kako je Vučić uvredio Kurtija u Briselu.

„Oni su branili Kurtija od Vučića, poziciju otimanja državne teritorije Srbije i stali na stranu terorista i anti-srba na Kosovu. I to sada predstavljaju kao nezavisno novinarstvo. Ali, to je isključivo rad protiv interesa Srbije“, rekao je Vučićević.

Kako kaže, to je direktno rad protiv srpskog državnog i nacionalnog interesa.

'VAKCINA JE GARANCIJA NORMALNOG ŽIVOTA!'

Vučićević je rekao da je vakcina jedina moguća garancija koliko toliko normalnog života u vreme svetske pandemije. „Postavlja se pitanje da li nevakcinisani imaju pravo i da li ugrožavaju sve one koji su se vakcinisali“, rekao je Vučićević. Kako kaže, svako od nas mora da shvati da je vakcina civilizacijsko dostignuće, kao i da svi živimo ovim kvalitetom i dužinom upravo zahvaljujući vakcinama. „Život se produžio i to je dobrim delom posledica vakcina. Smatram da je doktorka Marija Zdravković u pravu kada je rekla da je onaj koji je protiv vakcina, zapravo protiv života“, rekao je Vučićević. On je istakao da je u dobrom delu zemalja sveta veliki deo država bez vakcina, za razliku od Srbije gde ljudi mogu da izaberu koju žele da prime, a još uvek, dodaje, ima ljudi koji i dalje odbijaju da je prime.