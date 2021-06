PALMA: Srbija mora pod hitno da nešto preduzme protiv LAŽOVA, KRIMINALACA, LOPOVA, BANDITA I LUDAKA!

Danas je u Jagodini održan sastanak sa gradskim i opštinskim odborima Jedinstvene Srbije iz cele Srbije.

Tema je bila Izveštaj o radu i plan rada za naredni period i izbori 2022. godine. Na sastanku je prihvaćen Izveštaj o radu stranke od izbora 2020. godine do danas.

Konstatovano je da je Jedinstvena Srbija imala više aktivnosti, kako u zemlji, tako u inostranstvu, da je nastavljena dobra saradnja sa Egiptom, Grčkom i još nekoliko država u okruženju.

Jedinstvena Srbija je državotvorna stranka i Jedinstvena Srbija podržava ono što je interes građana Srbije, a interes građana Srbije su svi predlozi koji su bili u parlamentu i tačke dnevnog reda - rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

“Nekada smo kao Srbija imali međunarodni problem, a danas imamo domaći problem sa opozicijom, odnosno dve opozicione partije, koje vode siledžija Dragan Đilas i Vuk Jeremić, kao čovek koji je najviše trošio para, za vreme dok je bio na visokoj funkciji. Oni prete Srbiji sa krvoprolićem, kako će da padaju glave i počeli su da izazivaju, da stvaraju takvu atmosferu u Srbiji upadom u zgradu Predsedništva Srbije, gde je bio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vuk Jeremić i Dragan Đilas siledžija, koji je tukao svoju suprugu, tastu naneo teške telesne povrede, a sve zarad alimentacije koju ne želi da plati svojoj deci, a hoće da formira Alimentacioni fond u Srbiji, pa misli da je ovaj narod lud. Dragan Đilas, Marinika Tepić i Vuk Jeremić su najveće zlo srpskog naroda i svih građana koji žive u Srbiji, zato što prave lažne afere i izmišljaju kako u Srbiji nema slobode kretanja, demokratije i sve te njihove lažne izveštaje šalju u Evropski parlament i onim institucijama koje odlučuju o sudbini građana Srbije i zato Srbija čeka na evropskom putu i zato Srbija ima određenih problema, kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Dragan Đilas i Vuk Jeremić su najveći krivci i radnica Dragana Đilasa Marinika Tepić, koja je potpisnik zahteva da Srbija prizna da je bilo genocida u Srebrenici, a njihov program prepisao je i Milo Đukanović, koji već godinama radi na štetu Srbije i sada to isto priprema i Hrvatska i još nekoliko republika, koje su činile bivšu Jugoslaviju. Država Srbija mora podhitno nešto da preduzme protiv lažova, kriminalaca, lopova, bandita i ludaka”, kaže Marković.

Slika dana je kako su Đilasovi, predvođeni Dejanom Bulatovićem preturali po kontejnerima u Končarevu. “Siguran sam da su tražili Đilasove pare. On ih toliko ima da više ne zna gde ih je sve ostavio, ali bolje je da ih čuva u Končarevu, nego u egzotičnim zermljama. Bar će biti u Srbiji”, izjavio je Marković.

“Danas su imali i posetu mom rodnom selu Končarevu, gde je bilo nekoliko ljudi, samo njih troje, četvero iz Jagodine, a jedno lice od njih ima uverenje da je bilo na psihijatrijskom lečenju i svakoga dana je pod terapijom, tako da to lice, mogu slobodno da konstatujem, da mu je mesto negde na psihijatriji, a ne da vodi politiku i da daje lažne informacije za sve ono što se dešava u gradu Jagodini. Ti kriminalci, lopovi, siledžije i ludaci ne mogu da traže biračko telo preko laži i u lažnoj propagandi o Srbiji. U parlament mogu da uđu samo ako građani glasaju za njih, a građanima su ta lica veoma dobro poznata, tako da nikada neće postati parlamentarni, a da ne govorimo da će oni vršiti neku vlast. Ljudi koji prete policiji, koji tuku žene, tasta, ljudi koji su zaradili mnogo para, a da niko živi ne zna na koji način su zaradili, njima je mesto u zatvoru, a ne na ulici i da lažu narod i podstrekavanjem drugih može stvarno da dođe do krvoprolića u jednoj državi gde je politička stabilnost na visokom nivou, sigurnost i bezbednost građana, ekonomska sigurnost, zdravstvena bezbednost, na osnovu vakcinisanih i preventive koja je bila za vreme epidemije korona virusom. Nikada Đilase i Jeremiću neće se ostvariti vaša želja da Srbija prizna Kosovo i da Srbija radi onako kako joj kažu neki srbomrsci u Evropi i svetu, a da ti srbomrsci odlučuju o građanima Srbije. Svako ko prekrši zakon u ovoj državi, ma se on zvao predsednik partije koja okuplja kriminalce i lopove i da se ne zna koliko taj predsednik ima para i koliko je zaradio, ako se ne poštuje Ustav i ugrožava bezbednost drugih građana, njemu je mesto u zatvoru, Vuku Jeremiću i Draganu Đilasu i Đilasovoj radnici službenici, Mariniki Tepić. Možda tamo ima i poštenih ljudi, ali nisam ih video nigde na skupu. U njegovom okruženju su kriminalci, lopovi, koji kradu automobile, koji su osuđivani, pa molim građane Srbije gde god vide Đilasa po Srbiji, da organizuju noćne straže, da čuvaju automobile, jer ti njegovi kriminalci će da tipuju danju i da vam kradu automobile noću. Branislav Radosavljević, koga su oni omutaveli, kao skrivenog svedoka, je šest puta hapšen zbog krađe automobila i osuđivan. Ima i ludaka u partiji Dragana Đilasa, koji imaju uverenje i mesto im je na psihijatriji. Žalimo te ljude, jer oni stvarno ne znaju šta pričaju zbog bolesti. Nikome ne želimo da bude bolestan, ne želimo da se rugamo nekoj bolesti, ali ovo su stvarno ludaci, siledžije, kriminalci i lopovi”, rekao je Marković.

“Jedinstvena Srbija je danas razgovarala i o izborima i stranka se priprema za izbore, koji će bi održani sledeće godine, sa našim koalicionim partnerom”, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije.