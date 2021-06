MILAN KNEŽEVIĆ: Ako bi Krivokapić ušao u savez s Đukanovićem, izvršio bi političko samoubistvo!

Nije važno da li bi bio premijer godinu-dve, bio bi upamćen kao Novak Kilibarda, koji je izdao sve što je zastupao.

Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta (DF), očekuje da predstavnici vladajuće koalicije u narednih desetak dana ponovo sednu za sto i vide dokle se došlo u približavanju njihovih političkih stavova. Poslanici DF su napustili Skupštinu, a da bi se vratili u klupe, traže korenite promene. Sad je loptica na Demokratama i URA. Međutim, kaže Knežević za Kurir, oni ne isključuju mogućnost da Krivokapić, da bi se održao na vlasti, obezbedi podršku DPS Mila Ðukanovića, ali to bi, dodaje, bilo njegovo političko samoubistvo koliko god ga dugo Ðukanović održavao na čelu vlade.

l Bili ste na sastanku predstavnika vladajuće koalicije, a koji treba da dovede do rešenja postojeće krize. Da li verujete da ćete naći rešenje?

- Naša je obaveza i odgovornost prema građanima da nađemo odgovarajući i zadovoljavajući modalitet za izlazak iz krize u kojoj se nalaze i vlada i Skupština. DF je predložio da se izabere nova vlada uz podršku aktuelne vladajuće većine i da se strankama manjinskih naroda predloži da budu deo tog novog koalicionog aranžmana. Takođe smo predložili da treba potpisati koalicioni sporazum u kom bi se jasno definisala prava i obaveze svih konstituenata parlamentarne većine koji bi podržavali novu vladu, a koju bi činili predstavnici političkih stranaka koji su pobedili na izborima 30. avgusta.

l Šta kažu Demokrate i URA? Šta je za njih rešenje političke krize?

- URA je spremna da razmotri sve modalitete koji vode ka razrešenju krize i nisu se eksplicitno izjašnjavali, nisu ponovili stav da kategorički podržavaju vladu Krivokapića. Demokrate su ponovile da treba da dođe do rekonstrukcije uz saglasnost premijera Krivokapića.

l Šta dalje?

- Sada je neophodno da dođe do nove faze razgovora. Mi očekujemo da ćemo u narednih desetak dana ponovo sesti za sto i videti da li je došlo do približavanja političkih stavova. Mislimo da, ako ne možemo da približimo naše razlike, onda je potrebno formirati prelaznu vladu, koja bi pripremila izbore najkasnije do kraja 2021.

l Do kada vi iz DF dajete rok da vam se približe te razlike?

- DF je jasno saopštio da ovakvu vladu ne podržava, a da je na drugoj strani parlamentarne većine najmanje 27 poslanika koji konstatuju da je ovakvo stanje neodrživo. Mi smo povukli jasan potez napuštanjem Skupštine i sada je na ostalim konstituentima parlamentarne većine, pritom mislim na Demokrate i URU, da pokažu ozbiljnost i odgovornost i uvaže činjenično stanje da su promene u državi neophodne, da ovakvo stanje ne može večno trajati. Postoje jasna ustavna ograničenja do kad može trajati status kvo, verujem da možemo da se dogovorimo u tom intervalu, naredna tri meseca, a onda mora doći do raspuštanja Skupštine i raspisivanja privremenih parlamentarnih izbora.

l Šta ako Krivokapić obezbedi podršku DPS, pa na kraju dobijemo epilog da on ostaje u vladi, a vi odete u opoziciju?

- Krivokapić je već jednom obezbedio podršku DPS - kada su izglasali rezoluciju o Srebrenici. Razmatrali smo tu opciju koja je politički legitimna, ali sa moralnog značila bi brutalnu izdaju izborne volje građana koji su mu dali podršku. Nemam dilemu da bi, ako se odluči za to, to bilo njegovo političko samoubistvo. Nije važno da li bio bio premijer godinu-dve, bio bi upamćen kao Novak Kilibarda, koji je izdao sve što je zastupao. Verujem da se Krivokapić neće odlučiti za to, ali ako se odluči, i njemu i nama će suditi narod na izborima.

l Kako ocenjujete Krivokapićev otklon od Srbije i SPC, izjave da Srbija prestane da se meša u unutrašnje stvari Crne Gore?

- To je jedan od razloga što se nalazimo u ovoj krizi i zašto su potrebne radikalne promene. Taj antisrpski narativ koji je postojao kod Duška Markovića i Ðukanovića je toliko intenziviran za vreme vlade Krivokapića da i ne čudi što mu pojedini poslanici opozicije pominju da bude nosilac liste DPS na sledećim izborima. Srbija se ne meša u unutrašnje stvari Crne Gore, već se Crna Gora meša u unutrašnje stvari Srbije. Priznala je Kosovo, slala i slaće oficire na KiM i u Hrvatsku na proslavu „Oluje“, izglasala je rezoluciju da su Srbi genocidan narod, odbila da potpiše Temeljni ugovor sa SPC. Ako hoćemo da budemo objektivni, onda je jasno da je Crna Gora u vreme Krivokapića nastavila svoju jurišničku antisrpsku politiku, koja je neprihvatljiva ljudima koji su podržali Krivokapića.

Ucene Bečić se krije iza Krivokapića Predsednik crnogorske skupštine Aleksa Bečić kaže da mogu u vladu i političari, ali da se složi Krivokapić. Kako to tumačite? Da li se to Bečić boji od Krivokapića da iznese svoj stav? - Bečić pokušava, zaklanjajući se iza Krivokapića, da zaustavi ulazak ljudi iz DF u vladu, iako je svestan da i on više nema legitimitet za obavljanje funkcije predsednika Skupštine. Krivokapić nema nijednog poslanika, njegov politički integritet je u potpunosti srozan, jer se cela lista koja ga je podržavala okrenula protiv njega, sve to upućuje na logičan stav DF da je neophodno birati novu vladu bez ikakvih pritiska i ucena. Ukoliko dođe do novih ucena, što je bilo prilikom sastavljanja vlade Krivokapića, onda oni koji misle da mogu ucenjivati, treba da budu spremni na adekvatan odgovor i gubitak svih funkcija koji su dobili zahvaljujući podršci DF.

Autor: