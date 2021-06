PREDSEDNIK SRBIJE OBIŠAO CRKVU SVETOG SAVE U DEŽEVI I SELO BUČE KOD PAZARA: Već za 15 dana videćete ovde mašine, gradimo puteve!

Vučić je u selu Buče najpre obišao džamiju, čija je gradnja počela septembra 2013. godine. Sredstva za izgradnju džamije obezbedili su sami žitelji tog sela, koji su se na ovaj poduhvat odlučili jer u tom mestu nije postojala džamija, a najbliža je u Dugoj Poljani, do koje je tokom zime teško doći.

Prema njihovim rečima, džamija je bila neophodna i od velikog je značaja za njih. Radovi na džamiji nisu završeni, ostalo je još da se uradi unutrašnjost, dvorište i minaret.

"Ljudi koji se bogu mole su uvek dobri", rekao je predsednik.

On je u razgovoru s meštanima saznao da je potreban pogrebni automobil, a da džeman ima oko 250 domaćinstava. Takođe, potreban im je i put od 1.250 metara.

"Hvala na gostoprimstvu, imam samo nekoliko reči da kažem, divno je što imate dece, što živite zajedno, verujete u budućnost, a mi ćemo pomoći koliko možemo", rekao je Vučić.

Nakon džamije, predsednik Srbije posetio je devetočlanu porodicu Sabahuda Ljajića.

Ljajić je objasnio da na porodičnom imanju živi četiri generacije, od 80 godina do bebe stare svega osam meseci.

Predsednik je rekao da dugo nismo vodili računa jedni o drugima, nismo znali ni da čestitamo praznike, i dodaje da je obavezno da to znamo i da naučimo mnogo više.

Predsednik Vučić prethodno je obišao novoizgrađenu crkvu u Deževi kod Novog Pazara.

'Sramota je da u rodnom mestu Svetog Save nije bilo crkve! Ovi ljudi čuvaju našu tradiciju i običaje!'

Predsednik je obišao unutrašnjost crkve i dodao da je sramota da u rodnom mestu Svetog Save nije bila crkva.

"Mnogo je lepo, divno će da bude", rekao je Vučić.

Kako kaže, zadovoljan je što je video da su ljudi iz lokala i da su veoma zadovoljni angažmanom. Takođe, dodaje, to su ljudi koji čuvaju našu tradiciju i običaje.

"Morate da razgovarate sa njima, da vide da brinete o njima. Moraju češće da vas vide, da ih pitate. Zadovoljan sam što imaju gotovi projekti, što mogu da znam koliko šta košta", rekao je Vučić.

Ispred crkve se okupio veliki broj meštana, koji je došao da pozdravi predsednika.

Blagoslovom episkopa Teodosija 2012. godine postavljen kamen temeljac za izgradnju crkve

Paroh crkve Sveti Sava Ivan Jeremić podsetio je da je blagoslovom episkopa Teodosija u oktobru 2012. godine postavljen kamen temeljac za izgradnju zavetnog hrama Svetog Save u njegovom rodnom selu Deževi. Od tada zahvaljujući prilozima meštana, ali i naših ljudi širom otadžbine i inostranstva, kao i pomoći države Srbije, na hramu su završeni grubi građevinski radovi. Crkva je pokrivena, postavljen je časni krst 2018. godine, a u unutrašnjosti crkve zidovi su omalterisani i izgletovani. Otac Ivan kaže da je postavljeno i podno grejanje i nada se da će uz Božiji blagoslov radovi biti nastavljeni. U planu je da se urade završni radovi, odnosno postavljanje podnog mermera, fasade, uređenje porte. "To nam je potrebno kako bi se radovi na crkvi što pre priveli kraju i crkva uvela u bogoslužbenu upotrebu na radost svih meštana, srpskoga roda i naroda u rodnom selu Svetog Save. Ako Bog da i uslovi se stvore, potrebno je oko 200 radnih dana da se sve to završi", kazao je otac Ivan. Meštani su zadovoljni posetom predsednika, a kako kažu, poseta predsednika uvek je dobra stvar za svaki kraj zemlje, da ljudi znaju da je uz njih. "I ova Crkva je važna, zbog tradicije, to je mesto gde se ljudi okupljaju", kažu meštani. Za izgradnji crkve, upravo su meštani prikupljali sredstva, a kamen temeljac položen je na jesen 2012.godine, a osveštao ga je vladika timočki otac Justin, uz blagoslov vladike raško-prizrenskog Teodosija. Krst na kupolu postavljen je 2018.godine. Projekat je uradio Zavod za zaštitu spomenika u Kraljevu. U blizini Hrama nalaze se ostaci stare Nemanjićke crkve, a nedaleko je Petrova crkva, kao i manastiri Đurđevi stupovi i Sopoćani. Deževa je mesto u kojem je Stefan Nemanja stvarao prvu srpsku državu, gde su se donosile važne odluke za srpski narod. Iz Deževske doline potekli su Vukan, Stefan Prvovenčani i Rastko, a ovde su rasli i drugi Nemanjići - Radoslav, Vladislav, Uroš, Dragutin i Milutin.