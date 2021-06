VIDOVDAN JE ZA MILOŠEVIĆA BIO NAJVEĆI I NAJGORI DAN: Isti helikopter ga vozio na sveto mesto, a onda je ISPORUČEN TRIBUNALU U HAGU!

Politički uspon i kraj Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsednika SRJ, dogodili su na isti dan - 28. juna, na Vidovdan, sa 12 godina razlike. Govor na Gazimestanu, 28. juna 1989, i Miloševićeva odluka da igra na kartu srpskog nacionalizma bacili su ga u orbitu ljudi koji će krojiti sudbinu zemlje.

Na Vidovdan 2001, pre ravno dve decenije, Milošević je isporučen Haškom tribunalu.

Ironijom sudbine, isti helikopter koji je Miloševića vozio na Gazimestan prebacio ga je i u Hag. Izručenje je pratila gotovo filmska priča - od drame prilikom hapšenja u vili Mir do leta za Tuzlu - a sve kako bi se zavarao trag o "posebnom putniku" - odakle je odvezen put Tribunala. Iako je upravo Milošević, potpisivanjem Dejtonskog sporazuma, pristao na osnivanje Haškog tribunala, kada je njegova optužnica za zločine na prostoru bivše Jugoslavije došla na red, nije ga priznavao.

Milošević je uhapšen u vili Mir, koja je bila pod opsadom policije i demonstranata, u noći između 31. marta i 1. aprila 2001. Prebačen je u zatvor odakle je, gotovo tri meseca kasnije, krenuo na put za Hag. Tog 28. juna 2001, Milošević je iz zatvora odvezen na Banjicu, na plato ispred zgrade Instituta bezbednosti, gde su ga čekala tri helikoptera. Na putu do onog koji ga je vozio - "bel 212", rekao je prisutnima (stražarima): "Znate li da je danas Vidovdan?", kao i "Ajde, zdravo, braćo Srbi", a optužnica Tribunala mu je praktično čitana ispred letelica. U pitanju je bila, prema svedočanstvu učesnika, akcija zbunjivanja - istovremeni letovi tri različita helikoptera da se ne bi znalo u kojem je bivši predsednik SRJ. Nijedan let nije u potpunosti izvršen prema prijavi u odnosu na vreme, mesto i tačke poletanja i sletanja.

Zavarati trag

Pukovnik Vladan Kosić, nekadašnji komandant Helikopterske jedinice MUP i Državne bezbednosti (DB) Srbije, koji je učestvovao u prebacivanju Miloševića na aerodrom u Tuzli, odakle je potom odvezen u Hag, ispričao je kako je izgledalo prebacivanje nekad prvog čoveka države. - "Bel" je zatvorio vrata i zapustio elisu, pa smo istovremeno uzleteli. Ja sa "gazelom". Treći helikopter "mi-17" čekao nas je u blizini Obrenovca. Ime pilota helikoptera "bel 212", u kom je bio Milošević, ne mogu da kažem jer kolega ne želi da se to zna. Istina je da je nekadašnji predsednik odleteo za Tuzlu u helikopteru koji ga je vozio na Gazimestan, ali pilot nije bio isti. Pre njega u "bel" su se ukrcala dva specijalca JSO, za njima tri službenika iz Haga i poslednji je ušao Sloba. Bio je miran i ozbiljan - otkrio je Kosić. Milošević je preminuo u martu 2006. u pritvoru Haškog tribunala u Sheveningenu, u toku trajanja procesa.

Milutin Mrkonjić: Nije verovao da će biti isporučen!

Milutin Mrkonjić, nekadašnji blizak Miloševićev saradnik, sećajući se tog Vidovdana pre 20 godina, kaže da niko nije verovao da će lider SPS biti isporučen Hagu. - Tih dana sam bio u Crnoj Gori na jednom gradilištu, s Miloševićem sam se čuo nekoliko dana ranije, rekao mi je da od toga (isporučenja) nema ništa, da nisu bili u stanju ni da ga uhapse. Vratio sam se u Beograd dan nakon izručenja, ali bilo je kasno. Ni tadašnje rukovodstvo SPS nije moglo to da spreči. Namerno su ga isporučili na Vidovdan, u to sam ubeđen, da to bude dodatna kazna srpskom narodu. Najtužnija slika mi je Milošević kog vode sa lisicama i helikopter kojim je leteo na Gazimestan, a sad ga vozi u Hag - kazao je Mrkonjić.