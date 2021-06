Milićević o vojnoj vežbi 'Munjeviti udar': SUOČENI SA PRETNJAMA MORAMO BITI SPREMNI DA ZAŠTITIMO NAROD I DRŽAVU! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prisustvovao je juče na Pešteru združenoj taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjem Vojske Srbije "Munjeviti udar 2021", koja je najveća vežba poslednjih nekoliko decenija.

Narodni poslanik Đorđe Milićević ističe da je jučerašnjom vojnom vežbom "Munjeviti udar" pokazana jačina Srbije, jer jaka vojska, jako Ministarstvo odbrane, jeste jaka i snažna Srbija. On dodaje da bi sve to bilo ispunjeno neophodna i finansijska snaga, koja to omogućava.

- Ne samo 11 migova 29, već 29 naših bombardera, a bilo je samo 4 ili 5, koji su bili blažeg kvaliteta - rekao je Milićević.

On ističe da je predsednik juče poslao jasnu poruku da Srbija nikome ne preti, već se zalaže za mir i stabilnost.

- Suočeni sa pretnjama, svakako moramo biti spremni da zaštitimo svoj narod i državu. Bitno je i da je na vežbi prisustvovao glavni komandant KFORA, ali ono što je bitnije i važnije je ponos, da su prisustvovali junaci sa Košara. da nije tih junaka ne bi bilo vojske Srbije, i Ministarstva. Njih 240, od kojih je čak sedam sa teritorije Crne Gore - poručio je Milićević.

- Predsednik je najavio i nabavku bespilotnih letelica, i to će biti jedna od budućih nabavki - dodao je Milićević potom.

Kako Andrijana Nešić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika "Večernjih novosti" za digitalna izdanja podvlači vojnom vežbom "Munjeviti udar" Srbija je pokazala koliko je zaista moćna.

- Videli smo letelice, vojnu opremu, robot "Mali Miloš"... Predsednik je najavio da ovde Srbija ne staje, da ne pretimo nikome, ali da jačanjem vojske jača i država. Sve prethodi Vidovdanu, današnjim događajima, Patrijarh je dole na Kosovu - rekla je Nešić.

- Snimci su veličanstveni, i kada se danima unazad sve to pripremalo, mogli smo da vidimo deo. Bilo je veličlanstveno, tako da nastavkom svega toga, bićemo samo jači - dodala je Nešić.

Autor: