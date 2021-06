ĐORĐEVIĆ: ĐILASOVA FINALNA GLUPOST

Zoran Đorđević‚ član Predsedništva Srpske napredne stranke, ocenio je da veliki uspeh naših košarkašica, koje su na Evropskom prvenstvu u Španiji osvojile zlatnu medalju, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, čestitao je, na svom Tviter nalogu, rečima: „Hvala vam od srca! Živela Srbija.“, dostojanstveno, odmereno, državnički, rečima koje potvrđuju osećaj ponosa svih građana Srbije i koje nepretenciozno izražavaju zahvalnost trudu i naporu naših sportistkinja.

- Ali, ona splačina i septička jama od Đilasovog portala, uz podršku botova i njihovih naručenih i plaćenih komentara (koje je ovaj ponosni imalac „inženjerskog mozga“ sigurno platio novcem građana Srbije, ukradenim u vreme dok je bio u prilici, kao pripadnik bivšeg režima, da svojim „fenomenalnim“ poslovnim sposobnostima prisvaja budžetska sredstva), brže-bolje su krenuli u orkestriranu kampanju vređanja predsednika, pokušavajući, budalasto, neduhovito i, najčešće, glupo – da njegovu čestitku izvrgnu ruglu - istakao je đorđević i dodao:

- Jadno i bedno, dokazujući samo još jednom, i u ovom slučaju, koliko su nemoćni, ostrašćeni i obuzeti patološkom mržnjom prema predsedniku i, istovremeno, još jednom potvrđujući da im ama baš ništa nije sveto, ni čisto, lišeno dnevne politike – koja se, u njihovom slučaju, iscrpljuje u uvredama, pretnjama, psovkama i gomili gluposti koja ni o čemu ne kaže išta, niti ičemu, osim njihovim bolesnim mozgovima, služi, a i kako bi – kad je sve to, za šta se oni tobože, zalažu – jedno veliko ništa, jalova praznina, i intelektualna i duhovna, i moralna – što je najtragičnije, za njih same ponajpre.

Đorđević kaže, doduše, pohvalno je što je, kako je rekao, tajkun ovdašnji i političar u pokušaju, Dragan Đilas, prisustvovao finalnoj utakmici – iako nije baš za hvalu što je to sebi omogućio novcem koji je opljačkao od građana Srbije.

- Ali, o tome će svoju konačnu reč reći nadležni organi, verujem – ubrzo, kada uspeju da uđu u trag svim tajnim bankovnim računima na kojima „inženjerski mozak“ krije prisvojeni narodni novac - navodi Đorđević i dodaje:

- Pohvalno je i što je, kako tvrde njegovi neduhoviti i plaćeni satrapi, „prvi čestitao“ našim igračicama – red je, konačno, da i on nešto uradi kako dolikuje, a ne samo da lupeta gluposti, laže, vređa, preti, izmišlja, ucenjuje, krade... Bar toliko je i trebalo da uradi, kada je već tamo, iako, kako rekoh – ne služi mu baš na čast kojim, i čijim, sredstvima se za taj svoj odlazak koristio.

Prema njegovim rečima, "a što se verbalnih bljuvotina tiče, koje taj isti „časni, čestiti i prepošteni“ Đilas izgovara ili ih finansira pa ih drugi izgovaraju – o tome ne vredi trošiti reči."

- Dovoljno bi bilo, recimo samo to i toliko, kada da bi on imao ma i mrve obraza, podsetiti ga na neke činjenice. Na primer, na to kako se ponašao i šta je i kako govorio u vreme dok je bio predsednik Košarkaškog saveza Srbije i kada mu podrška i pomoć Aleksandra Vučića, i Savezu, i srpskoj košarci u celini, nije nimalo smetala. Naprotiv - rekao je Đorđević i dodao:

- Namerno Đilas zaboravlja tu istinu, kao što namerno iskrivljuje mnoge druge istine ili izgovara laži. Ali, to je Dragan Đilas, sujetni, bahati i osioni političar u pokušaju, kome nikada neće biti jasno, niti će on to moći da prihvati – da nije dorastao igri u koju se upustio, jer jednostavno – on ne zna, ne može, ne ume, ne želi da uči, a još manje voli da radi – a hteo bi sve, a hteo bi da bude pobednik, u finalu.

Đorđević kaže da je predsednik Aleksandar Vučić i ovom prilikom, pokazao u čemu je ta ogromna, nepremostiva, nedostižna razlika između njega i Đilasa, i Đilasu sličnih.

- Aleksandar Vučić jeste – i lider, i naroda i svoje stranke, i državnik, ali i neko ko iznad svega voli svoju zemlju. Stoga i jeste, i biće, pobednik. U svakom finalu. Živela Srbija! - ističe Đorđević.