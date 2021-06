VLJORA POBESNELA ZBOG ČESTITKE PA SE OBRUŠILA NA GRENELA: Kosovska bitka teško da je bila srpska! Odmah usledio OŠTAR ODGOVOR

Bivša ambasadorka tzv. Kosova u Vašingtonu Vljora Čitaku, reagovala je na čestitku koju je srpskom narodu povodom Vidovdana uputio bivši specijalni izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine, Ričard Grenel.

Čitaku je je kao odgovor na Grenelovu objavu napisala na Tviteru da Kosovska bitka teško da je bila srpska bitka, već da se u njoj balkanska vojska borila protiv Osmanlija.

This was hardly a Serb battle; it was a Balkan army that fought against the Ottoman conquest.



This battle became the foundational myth that continues to feed the Serbian nationalism since 19th century keeping all of us hostage. https://t.co/U4zdOAjjst — Vlora Çitaku (@vloracitaku) 28. јун 2021.

Grenel je poručio Vljori Čitaku da je bolje da "pruži ruku", jer ljudi žele posao i rešenja.

Genel je tako odgovorio na komentar Čitaku na njegovu čestitku srpskom narodu povodom Vidovdana.

"Suviše lako se nađete uvređenom. Mora da je iscrpljujuće kada u svemu pronalazite razlog za bes. Ljudi žele posao i rešenja - pružite ruku", napisao je Grenel na Tviteru.

you are offended by too much. It must be exhausting finding an outrage in everything. The people want jobs and solutions - extend a hand. https://t.co/9x2a42cni3 — Richard Grenell (@RichardGrenell) 28. јун 2021.

Grenel je juče čestitao srpskom narodu Vidovdan, navodeći da na taj dan odajemo počast herojima i da je to "spomen dan na Svetog kneza Lazara i srpske svete mučenike".

Čitaku je na to reagovala tvrdnjom da u Boju na Kosovu nije učestvovala srpska, već balkanska vojska.