SAGOVORNICI PINKA O NASILNOM I SRAMNOM UPADU JEREMIĆA U PREDSEDNIŠTVO: On je STATISTIČKA GREŠKA, provocirali su da bi izazvali nasilje, ne bi li posle preko toga vodili kampanju (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pojasnio je juče susret sa predstavnicima Narodne stranke, koji su u petak nenajavljeno ušli u Predsedništvo, izazivajući ga na fizički obračun, i poručio da toga dana nije branio ni sebe i članove sbvoje stranke, već svakog građanina, čoveka i kuću, časnog domaćina, porodicu, ženu i dete u Srbiji.

Izvinio se građanima jer je Vuka Jeremića i ostale iz Narodne stranke nazvao devojčicama, i istakao da je licemerno da ga za to osuđuju oni čiji je šef nasilnik, i onaj koji premijerku naziva glupačom.

O tome, da li predsednik uopšte treba da se izvinjava, jer mu je neko nasilno upao na radno mesto, govorili su za Pink Saša Milovanović, direktor "Srpskog telegrafa", Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i Mario Spasić, generalni sekretar saveta za monitoring i borbu protiv korupcije.

Milovanović ističe činjenicu, da izvinjenje predsednika dovoljno govori o tome da on ume da se izvini za nešto što je pogrešio, za razliku od druge strane.

- Došli su 6 na 1 i to zovu ferkom. Sama činjenica da Aleksić kaže da je došao na fer, a u moje vreme fer je bilo jedan na jedan govori dosta toga. Oni su to tako plasirali kroz medije, da bi predsednika pokazali kao nasilnika, da bi mu nalepili etiketu. Predsednika optužuju za jednu reč, a Đilas je tukao tasta, familiju, ženu i ostale - rekao je Milovanović.

Kako Milovanović dodaje, licemerno je to što čovek, koji svojoj ženi govori da će da joj odrubi glavu, govori o pravima žena.

- On je registrovan kao nasilnik, a zahvaljujući parama, uspeo da od ljudi traži da povuku izjave. A Jeremić je sa druge strane, statistička greška, koji u napadima iskrenosti kaže da, kada ga je neki tamo Beli pobedio, nije znao da li i dalje treba da bude u politici - rekao je Milovanović.

Stanković govoreći o istraživanjima rejtinga, govori o trendovima, koji dokazuju da je rejting Srpske napredne stranke od 58 do 60 odsto gde sa druge strane, samo jedna opoziciona stranka prelazi cenzus.

- Potrebni su im performansi, a ovaj performans je bio spreman, i režiran od početka do kraja. Krenulo se sa oštrom retorikom, a to je retorika revanšizma, koju Vuk jeremić primenjuje poslednjih šest meseci, a onda, kada je ta retorika dobila vrstu vrhunca, on dobnija odgovor od predsednika Srbije, koju je Jeremić shvatio kao metaforičan poziv da uđe u zgradu predsedništva - rekao je Stanković.

Kako Stanković dodaje, ono što deluje kao pripremljeno je činjenica da su njih četvorica sa novinarom, koji je sve snimao, ulazili u zgladu. U pitanju je, kako kaže, neovlašćeno snimanje, koje treba krivično da se goni.

- Provocirali su, da bi izazvali nasilje, ne bi li posle preko toga vodili kampanju - ističe Stanković.

Spasić ističe da predsednik nema razloga da se izvinjava, jer je on svakodnevno predmet uvreda, kako njega, tako i vređanja njegove porodice, uspeha, a to je i predsednica Vlade.

- Predsednik nikoga nije pozvao ni na kakav dvoboj, višeboj... On je jednostavno zamolio, zahtevao da se prestane sa pretnjama. Ne može predsednika niko da linčuje, gospoda se skupila neovlašćeno i nezakonito. Ja ovo na svetu nisam video - ističe Spasić.

Kako Spasić ističe, ovi ljudi su sebi mnogo dali za pravo, gde je spomenuo i Boška Obradovića čijim su stopama krenuli i oni. On dodaje da se građani ovakvih stvari gnušaju, a njihova igra reči svima postaje smešna.

