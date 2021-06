Predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da će njegova stranka podržati Predlog zakona o utvrđivanju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji je podnela Vlada Srbije.

- Podržaćemo ga zato što je to prvi put od kada se ja bavim poljoprivrednom, a bavim se od rođenja, da država reaguje kada se desi poremećaj na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Pozitivno je to što je ministar Nedimović rekao da ćemo sačuvati proizvođače mleka tako što će škole u Srbiji da kupuju srpsko mleko i srpsko voće i povrće, što do sada nije bilo - rekao je Marković u Skupštini Srbije tokom rasprave o tom predlogu zakona i dodao:

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je Srbija 2008. godine potpisala sa Evropskom unijom je uništio našeg poljoprivrednog prozivođača, zato što poljoprivredni proizvođači u državama članicama Evropske unije imaju veće subvencije, jer imaju zajednički fond koji puni 27 država članica, a koje imaju zajednički budžet. U Srbiji treba podjednako pomoći i malom i velikom proizvođaču i ja nikada nisam poravio gradaciju na male i velike. Onaj ko ima dve krave i on bi voleo da ima 40 krava u štali, ali i on sa dve krave može sebi da obezbedi jednu prosečnu platu u Srbiji na mesečnom nivou. U Srbiji ima 600 000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i kada računamo po dve osobe po gazdinstvu, to je 1.200.000 zaoposlenih u poljoprivredi plus sezonski radnici. I tu armiju ljudi, naših poljoprivrednika moramo da sačuvamo, jer poljoprivreda je najveća srpska fabrika.

Prema njegovim rečima, najveće koristi od poremećaja na tržištu poljoprivrednih proizvoda imaju nakupci i prerađivači.

- Pre nekih pola godine imali smo pad cena žive stoke, a da je cena ostala ista u klanicama i kasapnicama i marketima. Tu moramo da vidimo kako država može da kontroloiše skokove cena poljoprivrednih proizvoda. Ali građani treba da znaju da cene žita ne određuje država nego berze. Država je u poslednje vreme mnogo pomogla poljoprivrednim proizvođačima kroz subvencije, kao i subvencije za kupovinu taktora i poljoprivrednih mašina, a takođe država je zaslužna i za to što nije bilo većih elementarnih nepogoda, na način što je kupila mnogo veću količinu protivgradnih raketa nego što je to bio ranije slučaj - kazao je Marković i dodao:

- Mi moramo da vidimo i kako da se smanji uvoz mesa, a da ne narušimo SSP, da li kroz diskretan nalog velikim marketima ili nešto slično. U te svrhe potrebno je ponovo oživeti štale. Danas u jednom selu vi imate situaciju kada svako domaćinstvo ima štalu, ali samo 10 posto tih štala je puno, ostale su prazne. Takođe moramo vratiti srpske brendove poznate u celom svetu od SAD do Kine, kao što je šljivovica. Važno je i da lokalne samouprave izdvajaju više za poljoprivredu, ne može samo država da izdvaja.. Mora da se vidi u lokalnim budžetima, šta je to što je neophodno, a šta nije.