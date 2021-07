Radovi na konstrukciji Kule Beograd u okviru projekta Beograd na vodi su završeni, a obeležavanju završetka radova, na poslednjem spratu kule, prisustvovao je i predsednik Vučić.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji obeležavanja završetka radova na konstrukciji Kule Beograd.

Kula Beograd - najviša zgrada u ovom delu Evrope

Kula Beograd koja niče u okviru projekta "Beograd na vodi", najviša je zgrada u Srbiji i ovom delu Evrope.

Mega toranj biće visok 168 metara, imaće 42 sprata, 220 stanova, 305 parking mesta, u njemu će se nalaziti hotel i apartmani “Sent Redžis”, a na vrhu i najviši vidikovac u Beogradu sa najboljim pogledom na Savu, ali i celu prestonicu.

Ipak, malo je onih koji znaju da je po prvobitnom projektu kula trebalo da bude još viša, pa je tako 2014. obelodanjeno da će imati čak 220 metara, da bi kasnije, u martu 2016. na javnoj prezentaciji u Gradskoj upravi bila “skraćena” na sadašnjih 168 metara.

- Tim dizajnera iz Čikaga, koji je zadužen za projekat, ocenio je da bi se lepše uklopila u perspektivu grada ukoliko bi bila niža. I pored toga, ona će biti najviša zgrada u ovom delu Evrope i imaće 50.000 kvadrata - rekao je tadašnji gradonačelnik Beograda, a sadašnji ministar finansija, Siniša Mali.

Ipak, čak i sa "samo" 168 metara biće ubedljivo najviša zgrada u prestonici pošto su jedna "Beograđanka" ili Palata Ušće visoki 100 metara.

Vučić: Ponosan sam! Ovo je bio samo san, a sada se ostvaruje

Predsednik Srbije je tokom obilaska radova konstatovao da je reč o najvišoj zgradi u ovom delu Evrope koja izgleda veličanstveno.

- Ovo je najlepši pogled u ovom delu Evrope, i najviša zgrada u ovom delu Evrope. Ponosan sam! Sanjali smo o ovome 80 godina. To je bio samo san, a sada se on ostvaruje - rekao je Vučić, dodajući da će zgrada biti u punoj funkciji do sredine naredne godine.

Svečanoj ceremoniji prisustvuje i Mohamed Alabar, predsednik kompanije Igl Hils (Eagle Hills). Alabar i Vučić su zajedno uživali u pogledu sa vrha kule Beograd.

Alabar je izjavio da je ovaj trenutak jako emotivan za njega jer se ne radi samo o visokim zgradama, već o hrabrosti i veri koja nas gura napred.

- Ovde je reč o ponosu ljudi, naroda, o pripadanju, o tome da smo se usudili da sanjamo i usudili da delamo - rekao je Alabar.

Ovo je, nada se, simbol i motivacija za ceo region. On se zahvalio Vladi Srbije za podršku i entuzijazam, zahvalio se lično i predsedniku Srbije zbog vere u njega i njegov tim.

Vučić: Ovo je poseban dan za Srbiju koji će ući u istoriju!

Predsednik Srbije je rekao da je današnji dan poseban za sve koji su učestvovali u projektu.

- Od snova koje sam prvi put iznosio javno, do nečega što je postalo realnost, preko svakovrsnih napada do toga da će nešto ući u istoriju. Za čestitog čoveka, reč je isto što i ugovor, zato o tim rečima morate da pazite. I kada smo rekli da će najzapušteniji deo Beograda postati ekonomski centar, nekima to nije zvučalo ozbiljno - rekao je Vučić.

Zapitao je građane da li je lepši prizor Save promenade ili horde pasa koji jure bicikliste. Siguran je da je za ceo region važno to što će se u ovoj kuli nalaziti Sent Redžis hotel i što je dom pronašlo 900 porodica.

- Ovo je ubedljivo najveće gradilište u ovom delu Evrope i hvala svima koji ovde rade jer sami ne bismo mogli. Danas i naše kompanije uče kako da gradimo ovakve zgrade i kako da podignemo visoku gradnju u Srbiji. Kada razmišljate o tome šta ostaje i o tome da je ovaj projekat, uprkos napadima, guralo nekoliko nas, hrabro, onda ne ostaje ništa drugo, nego da osećate iskreni ponos - kaže Vučić.

Ističe da nema uspešne politike i velikih dela bez velikih snova.

- Mislim da danas, kada svi vide da je Srbija stabilna i jaka, imamo dobru budućnost i za nju brinemo manje nego pre. Moj san je da naša deca kažu da su nasledila bolju zemlju od one koju smo mi nasledili - kaže Vučić.

Simboličnim izlivanjem betona označen je kraj radova na konstrukciji Kule Beograd.