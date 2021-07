VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Početkom sledeće godine prosečna plata veća od 700 evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da početkom sledeće godine građani Srbije mogu da očekuju značajno povećanje plata.

- Plan je bio da naš minus bude 190 milijardi, a naš minus je gotovo tri puta manji od toga, bolji nam je rezultat nego što je očekivano. To je ogroman novac, ali mi to delimo na dva dela, jedan deo je bolji rezultat, zbog čega smo jutros popili i čašicu rakije. Drugi deo zbog kog nisam zadovoljan je to što ministri nisu potrošili pare. Ne na sebe i za sebe, već na projekte. Molim ih pre nego što odu na brčkanje i kupanje da provere sve, i da počnu da troše taj novac na projekte - kazao je predsednik.

- Ako se stvari ovako nastave, čekamo fleš procenu. Ako se to nastavi građani Srbije mogu da očekuju značajno povećanje plata. To bi značilo da će već početkom sledeće godine prosečna plata biti veća od 700 evra. Svega toga ne bi bilo bez rasta u građevinarstvu i velikih projekata. Samo ćemo nastaviti da uvećavamo plate i penzije, i siguran da ćemo prestići jednu zemlju EU po platama i penzijama. Polako ih stižemo - rekao je Vučić.