Vidovdanska čestitka nekadašnjeg specijalni izaslanika Bele kuće za djalog Srbije i Kosova Ričard Grenel izazavala je burne reakcije.

- Danas odajemo počast herojima Vidovdana. Na ovaj dan 1389. počela je bitka protiv Otomanskog carstva na Kosovu. Danas se sećamo Svetog kneza Lazara i srpskih velikomučenika - napisao je Grenel na Tviteru.

Today we honor the #Vidovdan heroes. On this day in 1389, the battle against the Ottomans in #Kosovo began. Today is a memorial day to Saint Prince Lazar and the Serbian holy martyrs.

Na tu čestitku je, između ostalih, reagovala i bivša ambasadorka Kosova u SAD Vljora Čitaku.

Ona je u komentaru na Grenelov tvit napisala da "to nije bila srpska bitka, već borba balkanske vojske protiv otomanskih osvajača".

- Ta bitka je postala mit koji od 19. veka hrani srpski nacionalizam i sve nas drži kao taoce - napisala je Čitaku.

This was hardly a Serb battle; it was a Balkan army that fought against the Ottoman conquest.



This battle became the foundational myth that continues to feed the Serbian nationalism since 19th century keeping all of us hostage. https://t.co/U4zdOAjjst