Jeremićev Dača i Đilasov Sloba navalili na Božu Maljkovića samo zato što se drznuo da kaže nešto pozitivno o Vučiću!

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković postao je žrtva napada jurišnika propalih opozicionih lidera Vuka Jeremića i Dragana Đilasa samo zato što se drznuo da u jednom TV intervjuu kaže nešto pozitivno o predsedniku Srbije Alekdandru Vučiću...

Maljković je ispričao anegdotu iz jednog intervua za hrvatske medije. Kako je rekao, kad su ga pitali "šta fali hrvatskom sportu", on je odgovorio - Aleksandar Vučić. Maljković je obrazložio da je to rekao jer kad ode kod Vučića i traži mu novac za nešto, on mu da i više nego što je tražio.

Ova Maljkovićeva izjava poslužila je Jeremićevom jurišniku Danilu Ikodinoviću, ali i Đilasovom propagandisti Slobodanu Georgievu kao okidač za napad.

Osim što je izneo niz potpuno neutemeljenih optužbi na Maljkovićev račun, Jeremićev trkač čak nije uspeo da navede ni funkciju koju ovaj proslavljeni košarkaški trener obavlja, pa je umesto Olimpijski komitet Srbije, naveo MOK (Međunarodni olimpijski komitet).

Georgiev, Đilasov stručnjak opšte prakse, otišao je korak dalje, pa je uputio poziv Tužilaštvu i policiji da reaguju, jer je Maljković pohvalio Vučića.

Neobjašnjive napade na Maljkovića prokomentarisao je i legendarni košarkaš i reprezentativac Srbije Goran Grbović.

- Boža Maljković nije imao nikakav interes dolaskom na čelo OKS jer je potpuno ostvaren u svakom pogledu. Tragedija ovih nemuštih komentara nije u uličarskom vokabularu nego u diktatu nalogodavaca koji se odavno oglašavaju iz političkog limba u koje ih je stavila volja naroda, pa pošto ih više niko i ne sluša onda za glasnogovornike uzimaju Ikodinoviće da umesto njih izgovore ono što oni nikada ne bi smeli - rekao je Grbović i dodao:

- Samo da podsetim glasnogovornike da ih ti demokratski korifeji kada su vladali Srbijom tretirali kao ništavilo znam to iz sopstvenog iskustva. Njima su potrebni ljudi kao što je Ikodinović iz gore navedenih razloga, zato što on još uvek nije shvatio da oni nisu potrebni njemu.