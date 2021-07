VUČEVIĆ O POMOĆI PRIVREDNICIMA: Za agencije do 3 radnika 150.000 dinara, za one sa više izdvojeno i po 250.000 dinara!

Grad Novi Sad je obezbedio bespovratnu novčanu pomoć za 64 turističke agencije, koliko ih se odazvalo pozivu načinjenom još u junu, najavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Vučević je istakao da je ovo jedan od načina na koji Grad Novi Sad pomaže građanima.

- Dajemo 150.000 dinara agencijama koje zapošljavaju do 3 radnika, a za one sa više od 3 radnika izdvojili smo 250.000 dinara. Ovo je samo jedan od načina na koji Grad pomaže svojim privrednicima, koji su oštećeni zbog pandemije korona virusa. Sve informacije smo postavili i na sajt Grada i Gradske uprave. Tu smo i kad je najteže - naveo je on.