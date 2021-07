'VERA JE TEMELJ NAŠEG ŽIVOTA' - Hiljade ljudi dočekalo Patrijarha srpskog Porfirija u Končarevu kraj Jagodine (FOTO)

U Hramu Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu kraj Jagodine, Svetu arhijerejsku liturgjiju danas su služili Njegova svetost Patrijarh srpski Porfirije, sa Vladikom šumadijskim Jovanom i sveštenstvom jagodinskim.

Liturgiji, povodom seoske krsne salve Svetog Jovana Krstitelja su prisustvovali i ktitor ovog hrama Dragan Marković Palma sa porodicom, predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, više narodnih poslanika iz SPS – a, Jedinstvene Srbije i SNS, savetnik ruskog ambasadora u Beogradu Vladlen Zelenin, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i veliki boj vernika iz Jagodine, okolnih sela i centralne Srbije, njih oko 4500.

„Ja se radujem neizmerno što sam danas na praznik Svetog Jovana Krstitelja zajedno sa vama u hramu, da se zajedno molimo Bogu i da jedni druge sretnemo, da vidimo poglede, da vidimo lica jedni drugima i da razumemo šta je to što je najdublja potreba svakog od nas pojedinačno i svih nas zajedno, čitavog našeg naroda, ali i čitavog sveta, a to je vera. Danas kada govorimo o veri, bez obzira na to što možda ponekad logički parametri i spoljašne činjenice ukazuju na to da ne bismo trebali da imamo poverenja u Boga, a onda da ne bismo trebali da imamo poverenje i veru jedni u druge, vera je temelj života. Ne postoji to što Gospod ne može učiniti, učinio je i to da je postao jedan od nas i da je postradao za nas i u naše ime i da je pobedio našeg najvećeg neprijatelja, a to je smrt. Ako gledamo očima vere moramo istaći da je vera temelj, da je vera osnov našeg života. Uostalom, bez vere nije moguće napraviti nijedan korak u svome životu. Čovek bez vere ne može biti čovekom. Bez vere u komšiju i bez međuosbnog poverenja ne može biti skladnog i normalnog života. Mi svi težimo ka savršenstvu, a to je zajednica sa Bogom. Nije Bog taj koji kažnjava, jer ako ne živimo u skladu sa jevanđeljem Božijim, onda ne živimo u skladu sa zdravljem. Bog je uvek sa nama, bez obzira da li ga vidimo ili da li ga osećamo.“, poručio je Njegova svetost Patrijarh srpski Porfirije obraćajući se vernicima ispred Hrama Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu. „Hvala vam na ljubavi, hvala Jagodini, hvala Šumadiji, hvala Moravskom kraju što ste me ovako dočekali, u nadi da ćemo se i ubuduće okupljati u hramovima i oko hramova“, istakao je Porfirije.

'DA SE BORMO DA NAŠE VREDNOSTI REALIZUJEMO U PRAKSI'

„Ovaj dan je sam po sebi veoma važan, jer je postao deo tradicije ovog kraja i čitavog regiona. A danas je on poseban dolaskom srpskog patrijarha Porfirija i to je najbolji pokazatelj koliko se vrednuje i to neko opredeljenje vlasti u ovom kraju i samog Dragana Markovića Palme, koji je sa svojom porodicom sagradio ovaj hram posvećen Svetom Jovanu Krstitelju. Najvažnije od svega je to da svi zajedno, sa vrednostima koje imamo, budemo na Hristovom putu, odnosno da se borimo da te vrednosti realizujemo u praksi“, izjavio je predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, koji je prisustvovao liturgiji u Končarevu.

'NEMA EVROPSKOG PUTA BEZ HRISTOVOG PUTA'

„Danas je velki dan za Jagodinu i veliki dan za Končarevo. Ja želim da se zahvalim Njegovoj svetosti Patrijarhu Porfiriju što je odvojio vreme da dođe u naše selo, gde poslednje 23 godine seosku krsnu slavu Svetog Jovana Krstitelja obeležavamo sportsko – kulturnom manifestacijom na stadionu u Končarevu, gde smo do sada ugostili 22 kik boks reprezentacije iz celog sveta od Rusije do Sjedinjenih Američkih Država. Ove godine zbog pandemije sportske manifestacije neće biti, ali mi smo posebno počastvovani što je danas, na dan Svetog Jovana Krstitelja, u hram posvećen ovom svecu došao srpski patrijarh. Mi smo na Hristovom putu, ali smo i na evropskom putu. Za nas nema evropskog puta bez hristovog puta i mi sa Hristovog puta nikada nećemo skrenuti. Ja želim da posebno pohvalim predsednika Srbije Aleksandra Vučića zato što se poslednjih 10 godina mnogo ulagalo u crkvu i crkvene objekte. Ako stvorimo uslove da naši vernici imaju gde da odlaze, onda to više nije samo tradicija ili da slavimo slavu zato što je naš deda slavio, već da verujemo u to što radimo, da duhovno osećamo slave koje slavimo i sve srpske pravoslavne praznike. Crkva u mom životu i životu moje porodice i najvećeg dela građana Srbije je u duši. Mi crkvu moramo da slušamo i ne samo da slušamo, nego da radimo zajedno sa crkvom. Ovaj hram je sagradila moja porodica i preduzeće u vlasništvu moje porodice koje radi 40 godina. Kada napravite fabriku, tu može da tehnologija zastari i da se fabrika ugasi, ali crkva je večna. Grad Jagodina i cela Srbija imaju odličan ekonomski napredak", rekao je Dragan Marković Palma i dodao:

"Tamo gde se prave škole, vrtići, fabrike, gde se razvija turizam, taj grad i ta država imaju dobru budućnost, a crkva uvek podržava ono što je dobro za građane i državu. Ja i moja porodica smo izuzetno počastvovani što smo danas sekli slavski kolač sa našim patrijarhom i to je posebna čast za moje unuke, moje sinove, snaje, suprugu i majku. Mi poštujemo sve vere, ali ono što je naše mi to moramo da sačuvamo. Srpsku veru, srpsku nošnju, srpsko kolo, to niko nikada ne može da nam oduzme. I nikada nećemo priznati takozvano nezavisno Kosovo iako je veliki pritisak dela međunarodne zajednice“ - kaže on.

Nakon liturgije, Patrijarh Porfirije je u pratnji Episkopa šumadijskog Jovana i Dragana Markovića Palme i njegove porodice obišao unutrašnjost crkve u Končarevu.