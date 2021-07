Lajčak: Koristan razgovor s Petkovićem, sledi trilaterala

- Posle jučerašnjeg sastanka sa kosovskom delegacijom, jutros sam imao korisnu diskusiju sa Petrom Petkovićem, glavnim pregovaračem Srbije. Kasnije ću sesti sa obe strane da razgovaramo o aktuelnim pitanjima i pripremama za sledeći sastanak lidera - napisao je Lajčak na Tviteru.

Petković se sastao sa Lajčkom, u okviru nove runde tehničkog dijaloga Beograda i Prištine.

Trilateralni sastanka delegacija Beograda, Pristine i EU posrednika u dijalogu zakazan je za 14 časova.

Pred današnji sastanak na ekspertskom nivou, Petković je najvio da će Beograd na prvom mestu insitirati na formiranju Zajednice srspkih opština i to na način koji je dogovoren Briselskim sporazumom, uključujući sva ovlašćenja, kao i na pitanju bezbednosti Srba na KiM, a u svetlu inicdenata koji su se poslednjih dana dešavali u južznoj srpskoj pokrajini.

Delegaciju Beograda na današnji razgovorima u Briaselu predvodi direktor Kancelarije za KiM, Petar Petković, a sa strane Prištine, po prvi put kao šef pregovarčkog tima pojaviće se potpredsednik privremenih kosovskih institucija, Besnik Bisljimi.

After yesterday’s meeting with the Kosovo delegation, this morning I had a useful discussion with Petar Petkovic, the Serbian chief negotiator. Later on, I will sit down with the two Parties to talk about current issues and the preparation for a next leaders’ meeting. pic.twitter.com/SuL15DX56T