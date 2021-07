Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom mađarske vlade Viktorom Orbanom koji je došao u radnu poseti Srbiji.

Vučić i Orban imali su tet-a-tet razgovore, nakon čega je održan plenarni sastanak delegacija dveju zemalja.

U zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike potom je uručen Orden srpske zastave prvog stepena mađarskom ministru spoljnih poslova i spoljne trgovine Peteru Sijartu.

Vučić: Odnosi dve zemlje najbolji u istoriji

Nakon ceremonije, medijima su se obratili Vučić i Orban. Vučić je istakao da su odnosi Srbije i Mađarske najbolji u istoriji, podseća da se Sijarto uvek zalagao za Srbiju, nije se stideo prijateljskih veza dve zemlje i zato je jako zahvalan i njemu, i Orbanu i Mađarskoj.

- Za mene je danas važno ono o čemu retko govorimo - rezultati. Imamo izuzetnu saradnju sa Mađarsku, zahvaljujući pre svega premijeru Orbanu. Mađarska je danas Srbiji peti ekonomski i trgovinski partner, što je postignuto za samo nekoliko godina - kaže Vučić.

Dodaje da je Mađarska posvećena prijateljstvu sa Srbijom, čemu su dokaz i mađarske investicije u našoj zemlji. Mađarske kompanije napravile su 16 velikih investicija u Srbiji u prošloj godini. Tri ih je u Vojvodini, a tri južno od Save i Dunava. Mađarska vlada doprinela je, kaže Vučić, da imamo izuzetne odnose sa Mađarima u Vojvodini i međuetnički incidenti gotovo da ne postoje.

- Imali smo velike muke pre 10 godina, a danas incidenata gotovo nema. To govori o poverenju i veri jednih u druge. Rešavamo istorijske stvari, gledamo jedni druge sa poštovanjem i pokušavamo da se razumemo. Hvala Orbanu na fantastičnom iskoraku koji je značio bolju budućnost između Srba i Mađara i Srbije i Mađarske - rekao je Vučić.

On se zahvalio Orbanu na ulozi u regionu koja je stabilizujuća.

- Svi vas doživljavamo kao stabilizujući faktor i hvala vam što uvek imate vremena za Zapadni Balkan, što stalno razmišljate o unapređenju saradnje i što želite da pomognete svima koji na ovom prostoru žive. Ovo ćemo uvek da cenimo i poštujemo. Hvala na podršci Srbiji na putu ka EU. Mnogi govore da nas podržavaju, ali malo ko to čini hrabro i otvoreno, kao vi, sa spremnošću da trpe kritike - rekao je Vučić.

On se zahvalio na tome i poručio da će Mađarska uvek moći da računa na srpsko prijateljstvo.

Podseća da se ubrzava izgradnja pruge Beograd - Budimpešta, ali se radi i na izgradnji pruge Segedin - Subotica, koja će biti od velikog značaja. Ovo su, ističe, velike i važne vesti posebno za one koji žive na teritoriji jedne zemlje, a rade na teritoriji druge.

- Spojili smo i gasovodne cevi i to je veliki uspeh. Plaćali smo tranzitnu taksu Mađarskoj decenijama, a kada smo ugovarali izgradnju Balkanskog toka, Orban je rekao "Srbima smo naplaćivali taksu, mi smo spremni da ubuduće plaćamo Srbiji taksu", i nikada problem nismo imali. Tako to rade pravi prijatelji. I kada smo imali problema sa gasom, Orban je rekao da imaju velika skladišta i da možemo da računamo na deo njihovog gasa - kaže Vučić.

Ističe da je Orban uvek dobrodošao u Srbiju, da se oseća kao kod kuće, i da bi voleo da sa Mađarskom ima što bolju saradnju i što češće sastanke.

- Zadovoljstvo mi je što sam sa vama mogao da razgovaram - rekao je predsednik Srbije.

Orban: Kratkoročni interesi su manje važni od dugoročnih

Orban je rekao da je danas jedna od tema bila razvoj železnice, ali i povezivanje gasovoda. Pre nekoliko godina kada je bilo reči o transportu gasa, Mađarska se trudila da da povoljne cene, i tada se mislilo da su, zbog ovog dobrog dela, namere krajnje.

- Rekao sam tada da će nam se ovo dobro delo vratiti i to se i desilo. Kratkoročni interesi su manje važni od dugoročnih jer se istorijski vetrovi okreću. Ako to narodi centralne Evrope ne shvate, onda neme ništa od stabilizacije - kaže Orban.

Ističe da je u politici 30 godina i da je potpuno svestan kako su ove godine protekle za Srbiju. Seća se, kaže, i cifara koje ne lažu.

- Brojke ne lažu i ako ih pogledate u prethodnih 7 godina, jasno je da se formira priča o uspehu. Državni duh je pao, a kada je reč o prihodima, Srbija je na prvom mestu. Vidimo razgoj grada i investicije i dovoljno je ne biti slep da bi se videlo šta se u Srbiji dešava - kaže Orban.

Srbija je, kaže Orban, ključna zemlja za Evropsku uniju.

- Ključ stabilnosti regiona je Srbija! Srbija je na putu gde je jasno da će buduće generacije živeti bolje. Dve zemlje su jako bliske što se tiče duhovne strukture - kaže mađarski premijer.

Ističe da je pandemija stavila u zagrade opasnu pojavu, ali kako pandemija jenjava, ponovo se javlja ova opasnost - masovna migracija.

- Opet ćemo imati problem i stabilizacija Srbije zbog ovog problema je ključna. Možete računati na Mađarsku i Mađarska može da računa na Srbiju. Spremni smo da damo svaku moguću pomoć na putu ka EU jer znamo da možemo da računamo na Vučića, Srbiju i srpski narod - kaže Orban.

"Čestitao sam Vučiću jer je Srbija šampion Evorpe po vakcinaciji"

Odgovarajući na pitanje novinara o epidemiji, Orban kaže da je čestitao Vučiću jer je Srbija šampion u Evropi po pitanju vakcinacije.

- Složili smo se oko uzajamnog priznavanja vakcina, otvorili smo sve granične prelaze i pratimo šta nas čeka u budućnosti. Pokušavamo da shvatimo šta nas čeka na jesen i dogovorili smo da ovi tesni kontakti dve zemlje ne jenjavaju.

Vučić: Imamo dovoljno vakcina, ali ne i dovoljno vakcinisanih

Vučić je izjavio da imamo dovoljno vakcina, ali ne i dovoljno vakcinisanih jer mnogi ne žele da se vakcinišu. Posao države je, kaže, obavljen.

- Želim da vam ukažem na nešto kako biste shvatili kakvo je to prijateljstvo. Sedeli smo na večeri Babiš, Orban, Pelegrini i ja i počela je priča oko kovida. Onda sam se ponovo video sa Orbanom, tada nismo imali medicinsku opremu, respiratore pre svega, pa mi je Orban tada rekao "idi u Kinu, to je jedini način da dobiješ nešto, da se spaseš, samo požuri". To smo i uradili, poslali smo ljude u Kinu i tamo smo nabavljali svu opremu. Dobili smo i tokom pandemije od Mađarske opremu. Mi dobro pamtimo ko nam je i kada pomogao. Da nije bilo Orbanovih saveta, koga smo tada slušali i Babiš i ja, ne bismo obezbedili smo sve što je potrebno - kaže Vučić.

Ističe da će se saradnja nastaviti, a da ima strah od kraja leta, ali i od jeseni.

- Imamo mi bolnice, vakcine, opremu, ali plašim se za ekonomiju - kaže predsednik.

Orban: Ako se EU ne posveti proširenju, raspašće se

Moramo da pazimo ako je čovek prerano u pravu, ali je istina da, ako se na vreme ne iskažu činjenice na kojima se zasnivaju odluke, onda se one neće ni desiti, kaže Orban. Ističe da je delo važnije od reči, ali ako jasna definicija ciljeva ne postoji, onda neće doći ni do samog delanja, kaže Orban.

- Vera u budućnost u EU je na izrazito niskom nivou. U EU su obazrivi, ne primaju nikoga i to elegantno zovu "zasićenošću proširenjem", međutim, ako ne prošire sebe, postaće nestabilni. Njen granični prostor biće nestabilan, neće dobiti novi prostor, nove narode, novu energiju, već će nastaviti da tapka u mestu - kaže Orban.

Orban ocenjuje da će se Evropska unija raspasti ako nastavi da tapka u mestu i ne posveti se proširenju i novim impulsima. Proširenje, kaže, mora da bude glavni projekat EU, a Srbija treba da je ključna u ovom procesu.

- Centralna Evropa donela je novu energiju u EU, isto mogu da urade i Srbija i Zapadni Balkan. Za dve-tri godine ono što se smatra senzacijom, biće opšte mesto i ako EU želi da se razvija, mora da prihvati ovaj region, na čelu sa Srbijom - kaže Orban.

Vučić se zahvalio mađarskoj vladi na spremnosti da prihvati kritike i napade i da se zalaže za Srbiju na putu ka EU.

- Malo je takvih zemalja i ljudi, a mi ćemo to znati da cenimo, uzvratimo, a kod Srba zahvalnost ne traje kratko. Ljudi u Srbiji ponosni su jer imaju ovakve prijatelje i komšije - rekao je predsednik.

Selaković dočekao Orbana na aerodromu

Delegacija Mađarske, koju predvodi Viktor Orban, doputovala je jutros u Beograd, a na aerodromu Nikola Tesla dočekao ih je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.

Premijer Orban dolazi u posetu Srbiji nedugo nakon što je predstavio svoj predlog reforme EU u sedam tačaka, koji sadrži i to da bi Srbija trebalo odmah da bude primljena u članstvo.Inače, Vučić i Orban su se od maja do avgusta prošle godine sastali osam puta.