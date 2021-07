'SARAJEVO JE BIO LOGOR ZA SRBE' Radomir Pavlović za Pink: Opština Srebrenica odaće počast svim tragično nastradalim srpskim žrtvama (VIDEO)

Tokom prve polovine jula, odnosno 11. i 12. jula u Srebrenici se odaje počast srpksim tragično nastradalim žrtvama u Srebrenici.

Potpredsenik Skupštine opštine Srebrenica Radomir Pavlović rekao je za Pink da nije nemoguće da se ponovo pripremaju neki incidenti pred 11. jul i obeležavanje u Potočarima.

On je istakao da bošnjačka strana stalno radi na tome da se napravi stanje inicidenta, a ljudi zastraše.

- Sigurnosne službe Republike Srpske obezbediće da sve protekne u miru. Da se oda počast žrtvama i 11. i 12. jula. I da sve protekne u miru - rekao je on.

Kako je istakao, Skupština opštine Srebrenica donela je rezoluciju po kojoj je jasno da su Srbi iz tog grada najviše stradali u ratovima tokom 20. veka.

Naveo je da će Rezoluciju o stradanju srpskog naroda u Srebrenici proslediti Narodnoj skupštini, lokalnim parlamentima i skupštinama zemalja u okruženju da to usvoje.

- Cilj je da dokažemo da je u Srebrenici u 20. veku mnogo više stradalo Srba nego ostalih. I da je nemoguće da Srbi budu proglašeni genocidnim narodom - zaključio je on.

Branko Lukić, advokat, rekao je za Pink da je najviše ljudi prognano i proterano iz Sarajeva.

- Ako govorimo o distriktima, Sarajveo je trebalo da bude distrikt. Ako neko želi da menja Dejtonski sporazum, hajde da onda vratimo da Sarajevo budu distrikt, bez obzira na Srebrenicu. Napora Republike Srpske, a nadam se da će i Srbija da su tu uključi sa ciljem otkrivanja zaista prave istine - rekao je Lukić.

On je objasnio da je proklamovani suživot svih etničkih entiteta u Sarajevu laž SDA.

- Ako pogledamo brojke onda vidimo da Srba u Sarajevu nema. To nije posledica slučajnosti, to je posledica vlasti u Sarajevu. Srpska zajednica je kroz torturu, ubijanje i protetivanje došla do toga da više ne postoji u Sarajevu - rekao je Lukić.

Goran Petronijević, advokat, pohvalio je za Pink rad međunarodnih komisija koje su se bavile naučno-istraživačkim radom na polju suživota etničkih entiteta na teritoriji BiH i Sarajeva.

- Da je to bilo ranije bilo bi mnogo bolje, ali verovatno pre nije bilo ni međunarodnih uslova za to. Pre svega bih istakao značaj tih izveštaja, ubeđen sam da u budućnosti neće biti nijendog pominjanja ovih događaja, a da se ti izveštaji na ovaj ili onaj način tretiraju. U jednom od tih izveštaja se pominje da je Sarajevo bilo logor za Srbe u kom je stradao ogroman broj Srba - rekao je Petronijević.