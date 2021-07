Jevtić: Priština institucionalno pokušava da otme imovinu Srba i SPC

Srbima na Kosovu se oduzimaju sva prava, od osnovnih, do onih koja su zagarntovana zakonima i Ustavom Kosova, i međunarodna zajednica treba da reaguje, jer je situacija alarmantna, izjavio je za Kosovo onlajn potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić.

"Mi o tome govorimo na svim sastancima koje imamo sa predstavnicima međunarodne zajednice, jer svako otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, svako otimanje imovine bilo kog Srbina na ovim prostorima je ništa do etničkog čišćenja i to se sada radi na jedan institucionalan način što svakako nije dobro", kazao je Jevtić.

On očekuje drugačiji pristup međunarodne zajednice kada su u pitanju napadi na imovinu Srpske pravoslavne crkve i na Srbe koji se svakodnevno dešavaju, jer u suprotnom prema njegovom mišljenu bez reakcije i osude to predstavlja saučestvovanje međunarodne zajednice u tome.

"Đakovica je definitivno, inicijativom da se jedina srpkinja koja se tamo vratila 9. juna protera, potvrdila da je to zabranjeni grad za Srbe. U srcu Evrope u 21. veku takva jedna poruka i inicijativa, koja ne nailazi na bilo kakvu reakciju međunarodne zajednice, je zabrinjavajuća. Osim reči osude mi ćemo se zaista boriti da na bilo koji način sprečimo tako nešto, ali sa druge strane ukoliko oni uspeju u toj nameri onda nemamo o čemu više da pričamo, to će to biti poraz čitavog društva onog evropskog i demokratskog pre svega", kazao je Jevtić.