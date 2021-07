SRBLJANOVIĆ: UGLJANIN I POSLANICI 'UJEDINJENE DOLINE' BRUTALNO PREKRŠILI USTAV SRBIJE I POGAZILI POSLANIČKU ZAKLETVU

Apsolutno sam siguran i ubeđen da svako u Srbiji, bez obzira na veru, naciju ili političko opredeljenje ima pravo na svoje mišljenje i stav i apsolutno sam ponosan, kao narodni poslanik, što u Narodnoj Skupštini Republike Srbije svaki narodni poslanik može bez bilo kakvog ograničenja da kaže ono što misli i želi i poruči građanima Srbije i svom biračkom telu, izjavio je Stefan Srbljanović, narodni poslanik SNS.

"Ali šokiran sam ponašanjem grupe narodnih poslanika koji su se zakleli da će štiti i braniti Ustav Republike Srbije i njihovim najnovijim istupom a to je da u posetu odu Aljbinu Kurtiju i tom prilikom poruče da „priznaju“ tzv.Kosovo. Da li su to isti oni koji su na prethodnim izborima osvojili manje od 0,5% glasova građana Srbije i doživeli strašan poraz u većini opština Raške oblasti u kojima su godinama bili vlast? Da li su to isti oni koji shodno svojim interesima biraju da li im je ova država maćeha ili majka pa kada su opozicija idu Kurtiju u zagrljaj a Srbija im je bila dobra kada su bili ministri u Vladi Republike Srbije? Da li su to oni koji kukaju o diskriminaciji i traže ministarska mesta u Vladi Republike Srbije dok im sugrađani Srbi sa 40% u Bujanovcu nisu deo lokalne vlsti? To su isti oni kojima je veći prijatelj Ismet Azizi ili Aljbin Kurti nego bilo ko u Beogradu ili Srbiji", rekao je Srbljanović.

Dodaje da su, nažalost, stali na stranu onih koji predlažu Rezolucije kojima se stigmatizuje ceo srpski narod i čije ideje oduševljeno prihvataju albanski separatisti na Kosovu.

"Ali ono što ih posebno boli i nervira jeste što veći deo bošnjačkog naroda Srbiju doživljava kao svoju državu i domovinu i što nas sve na ovim prostorima bez obzira na veru ili naciju muče iste problemi i delimo tugu i radost bez obzira na sve. Kao neko ko dolazi iz Priboja, moram da naglasim da su u Priboju sve tri bošnjačke stranke u lokalnoj vlasti i ponosni smo zbog toga jer to pokazuje naše opredeljenje da okupimo sve predstavnike bošnjačkog naroda i da se čuje glas apsolutno svakog Bošnjaka u Priboju", kaže Srbljanović.

Kako kaže, nismo sujetni i nerazumni kao pojedinci koji u nekim opštinama ignorišu prisustvo Srba koji čine 40% stanovništva, ostavljajući ih bez predstavnika u opštinskoj vlasti, po diktatu iz Prištine.

"Na taj način smo pokazali svoju odgovornost i zrelost i ponosan sam što za svoje 32 godine nisam čuo nikada da je neko u Priboju ostao bez posla ili nije dobio posao zato što je Bošnjak, što mu je onemogućeno neko pravo koje ja kao Srbin posedujem već su nam ta prava jednaka i što sa svojim komšijama i prijateljima gradimo bolji Priboj i bolju Srbiju", istakao je Srbljanović.

Autor: