VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Kako su pretnje ubistvom predsedniku Srbije i njegovoj porodici postale prihvatljive? Neko za to mora da odgovara! (VIDEO)

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević

- Da li ste videli da je iko osudio te pretnje? To kada Milovan Brkić po ko zna koji put preti otvoreno ubistvom predsedniku Srbije da li je to iko osudio? Oni će reći to je tamo neki Milovan Brkić... - naveo je Vučićević.

Kako dodaje, on je njima obavezna lektira i svaka njihova afera potiče od Brkića, on im je najbliži saradnik i kako to sada nema veze.

- Zamislite da je neko na taj način zapretio bilo kome iz opozcije. Kako je i zašto postalo prihvatljivo da se političkim neistomišljenicima preti ubistvom, pre svega za tužilaštvo, da se predsedniku ove države najavljuje ubistvo, preti i njemu i članovima njegove porodice. Ko to i zašto radi? Za to neko mora da odgovara. Nemoguće je u bilo kojoj evropskoj civilizovanoj zemlji uraditi tako nešto nekažnjeno - naveo je Vučićević.

On je rekao da je Brkić samo šlag na torti.

Pogledajte sistem po kojem rade, to je najprljavija kampanja kojom treba zatrpati svaku dobru vest u Srbiji, a mnogo ih je - podvukao je Vučićević.

Prema njegovim rečima, ti koji prete nemaju nikakvu politiku i ne mogu da se suprotstave konkretnim, merljivim i uočljivim rezultatima aktuelnog državnog rukovodstva.