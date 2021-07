OBRAČUN NA DORĆOLU UVOD U BORBU ZA PREVLAST NA JUŽNOJ TRIBINI! Milovanović: To znači i kontrolu tržišta, klubova...(VIDEO)

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović smatra da je sukobu navijača na Dorćolu uvod u borbu za prevlast na južnoj tribini.

- Postoji priča da je Kimi Radisavljević je sedeo u kafiću na Dorćolu sa nekoliko ljudi kada mu je prišla grupa ljudi za koje se predpostavlja da su povezani sa Belivukom, krenula je provokacija, pa jurnjava i bacanje stolica. Taj incident je uvod u borbu za prevlast južne tribine. Ima nekoliko pretendenata. Trebalo bi da bude u načelu samo navijanje, ali nije. Ta prevlast znači i kontrolu tržišta, klubova, na ulici...Oni to po modelu Belivuka smatraju da oni koji zauzmu tribinu mogu da diluju, drže obezbeđenje klubova...- naveo je Milovanović za Pink.

Kada je reč o borbi protiv korupcije, on je ocenio da procedura provere porekla imovine državnih funkcionera nije komplikovana.

- Provera prmanja sa pozvezanim licima je prosta stvar i svako može biti pozvan na odgovornost. Za razliku koja ne može da se objasni, snose se sankcija. Kada to budemo radili prema svima jednako, po zakonu i korupcija bi se smanjila. Ako uhapsite lekara koji je uzeo 300 evra, policajca koji je uzeo 50 evra, profesora koji je uzeo 100 evra to je ok. Treba da budu kažnjeni, ali treba uhapsiti i one koji su na vrhu tog sistema - rekao je Milovanović.

Generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije "Transparentnost" Mario Spasić je podsetio da je Generalna skupština UN u junu donela političku deklaraciju o bobri protiv korupcije na međunaronom nivou.

- Ta deklaracija je detektovala razne probleme u sankcionisanju visoke korupcije. UN su videle tamo gde postoji veći nivo korupcije mora doći do ozbiljnijeg pristupa, jer to ugružava i funkcionisanje države i stavlja pod znak pitanja integritet spravosudnog sistema. Taj dokument je bitan jer omogućava da se osnuje međunarodni sud za visoku korupciju - rekao je Spasić.