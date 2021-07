'SATANIZACIJOM SRBA PERU SE OD NEČASNE ISTORIJE!' Dodik: Dolazak ambasadora samo u Srebrenicu ČISTO POLITIKANSTVO!

Srpski član i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da dolazak stranih ambasadora samo na obeležavanje zločina u Srebrenici 11. jula, a ne i na obeležavanje stradanja Srba, predstavlja "čisto politikanstvo".

Dodik je rekao i da u Sarajevu obeležavanje tog događaja zloupotrebljavaju za obračune, u pogledu svoje političke platforme.

- To nije dalo ni drugima pa ni nama da na civilizovan i pristojan način odamo poštu svima koji su stradali, što trebamo učiniti i ovaj put bez obzira na mimikriju koju oni pokušavaju da naprave od tog dogadaja, koji, kao što smo mogli da vidimo iz izveštaja međunarodne komisije koja je završila rad pre mesec dana, da se ta famozna reč koju oni upoterbljavaju `genocid` ne može staviti ispred tih dogadaja - rekao je Dodik u intervjuu Srni.

Kako je prenela RTRS, on je istakao da izveštaj međunarodne komisije treba da bude potpuno podržan od svih racionalnih, normalnih ljudi, pre svega Srba.

- Jer vidimo da upravo ta satanizacija treba da posluži da se opere njihova nečasna istorija koja je bila uvek u službi okupatora i onih koji su dolazili, konvertita koji su se prebacivali iz vere u veru - kazao je Dodik.

On je ukazao na podatke da je predak Denisa Zvizdića - Juro Zvizdić, kome su Turci napastvovali ženu, da bi zaštitio porodicu, odlučio da promeni veru i prihvatio islam.

- Mislim da bi bilo korektno da na to pitanje odgovaramo za nekoliko dana, da pustimo da sutra na najmirniji način, porodice, pre svega, odaju poštu stradalim Bošnjacima, mi isto tako stradalim Srbima - naveo je Dodik.

On je dodao da su neistinite političke konotacije koje su nesumnjivo postavljene od bošnjačke politike - da se samo obeležava i samo se pokušava reći da su u Srebrenici stradali Bošnjaci, a ne jednako i Srbi.

Dodik je istakao da je Vojska Republike Srpske bila časna i branila srpski narod, a da je druga dimenzija što hoće neko to da satanizuje.

- Prisustvo stranih ambasadora pre svega je rezultat stereotipa koji je napravljen - istakao je, pored ostalog, Dodik.

On je rekao da je danas u novinama pročitao izjavu švedskog naučnika koji govori o tome da je nemoguće dokazati da je to bio genocid, imajući u vidu da ne postoji lokalni genocid i da je to izmišljotina jednog Amerikanca koji je muslimanske veroispovesti, profesora koji je u Kongresu svojevremeno tražio podršku za to da se stvar oko genocida revitalizuje i da se na taj način uspostavi tretman navodnih lokalnih genocida, što ne postoji.

- Ta platforma Kongresa je bila osnov za presuđivanje u Haškom tribunalu i sada svi to nastoje da održe kao takvo. To je i svojevrsno ponižavanje Holokausta i genocida koji su doživeli Jevreji, recimo, u Drugom svetskom ratu, a da ne pricamo o genocidu nad Srbima koji nisu nikada hteli da prihvate - ukazao je Dodik.