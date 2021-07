HIT TVIT: ĐOKOVIĆEVA POBEDA OBELEŽILA OVU NEDELJU! Treba da učimo od Novaka i da od naših života pravimo Vimbldone!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti "Hit Tvita" ove nedelje bili su Ivica Dačić, predsednik Skupštine Srbije, Nebojša Krstić, marketinški stručnjak i Milan Popović, Stranka moderne Srbije.

Predlog broj 1, Vimbldon, privukao je najveću pažnju javnosti.

Gosti su, pred početak komentarisanja priloga, govorili o obeležavanju zločina u Srebrenici. Dačić je izjavio da se ovaj datum koristi za stalni pritisak na Srbe i da, iako nije jubilarno obeležavanje, reč je o kontinuiranom pritisku kojim se Srbi trebaju pečatirati kao narod koji je kriv za te zločine.

- Ovo je još jedno ponavljanje priča koje čujemo svake godine. Ono što nedostaje onima koji odlaze na obeležavanje zločina u Srebrenici fali to što ne odlaze da odaju počast srpskim žrtvama. Poređenje Srebrenice sa Holokaustom je uvreda jer su ta dva događaja neuporediva - rekao je Dačić za "Hit Tvit".

Podseća da napad na predsednika Srbije u Potočarima nikada nije procesuiran, te da on nije pozvan na današnje obeležavanje. U svakom slučaju, Srbija je dovoljno puta osudila ovaj zločin i tražila da se svi drugi zločini osude, kaže Dačić.

Popović kaže da se izgubila suština poštovanja tuđih žrtava, te da se priča ispolitizovala.

- To više i nije tema, već samo to ko će veću uvredu da iznese - kaže Popović. Na pitanje "ko je počeo sa tim", on je odgovorio "ko je počeo rat?".

Ističe da Srbija vodi mirnu politiku, te da naša zemlja sigurno nije započela ovu priču. Krivica se, kaže, definitivno ne može svaliti na nas i da moramo da vodimo politiku mira i saradnje, a ne da se pravdamo.

Marketinški stručnjak kaže da je bio na obeležavanju 10. i 15. godišnjice i tada se, takođe, od ovoga "pravio mit". Njega su pravili govornici iz različitih zemalja, a podseća da nijedna presuda nije pominjala reč "genocid", dok su se ovi govornici utrkivali da ga spomenu što više puta.

- Naše žrtve se ignorišu, umanjuju, negiraju, i to budi revolt. Ovo nam blokira put ka budućnosti u kojoj treba da sarađujemo, ali se nadam da će razum preovladati. Treba sa Bošnjacima da imamo dobre odnose, ali treba da nam omoguće da se to desi - kaže Krstić.

Dačić ističe da je Srbija u više nevrata iznela želju da sa Bošnjacima ima dobre odnose, čak i posle napada na Vučića u Potočarima. On je, podseća Dačić, otišao da oda počast žrtavama.

- Sama činjenica da se napad dogodio, znači da oni, ne samo da ne žele učešće Srbije, već i to da, ako neko dođe, treba ga napasti. Činjenica da nikoga nisu procesuirali i da nema optužnica i osumnjičenih, pokazuju odnos i bacaju sumnju na to ko je organizator napada - kaže Dačić.

Predlog broj 1 - Vimbldon

Novak Đoković današnjom pobedom na Vimbldonu potvrdio je da je najbolji teniser sveta i najbolji teniser ikada. Predsednik Skupštine Srbije kaže da Novak daje recept kako izaći iz situacije kada su mnogi protiv vas, kada su glasni i bezobrazni i prave se da su većina. Recept je - biti najbolji.

- Kako prigovoriti Đokoviću posle ovakvog rezultata? - kaže Dačić. Kada je reč o "cinkarenju" od strane profesora Ivana Videnovića, predsednik Skupštine kaže da je Videnović već u zaboravu, a Đoković je u istoriji.

Krstić kaže da je cinkarenje "jadno i odvratno".

- Odvratan mi je tvit gospodina Videnovića. Čovek koji predaje na fakultetu cinkari Novaka Vimbldonu. Mnogi ne znaju ko je, saznali su tek kada je napisao sramotan tvit - kaže Krstič.

Đoković je, kaže, genijalan teniser, a karakteristično je kako podnosi nepravdu i kako uspeva da prevaziđe situacije kada gubi.

- On je planuo od besa, pa je reagovao ljudski. Izbacio je sve iz sebe i vratio se u igru. Fascinantno mi je da je on uopšte Srbin jer volimo da se sažaljevamo i da smo glumimo žrtve, a on ne plače nad sobom kad mu ne ide, kad mu sudija dosudi pogrešno, kada publika dobacuje... On se koncentriše kao lav, zmija i uspeva da pobedi. Taj trenutak kada pobedi sebe i nadvlada emociju, e to je nešto što od njega cela nacija treba da uči - kaže Krstić.

Popović kaže da je sve otišlo predaleko, baš kao i Videnovićev tvit. Kada je reč o psovkama na terenu, Popović kaže da ne treba psovati, da Đoković nosi odgovornost, ali da je verovatno svestan šta je uradio i da mu se to neće ponoviti.

- U Srbiji je psovka deo folklora. Koristimo je i pri pozdravu - kaže Krstić.

Predlog broj 2 - Orban

Mađarski premijer Viktor Orban boravio je ove nedelje u radnoj poseti Beogradu. Dačić ističe da su Mađari najglasniji u podršci Srbiji u EU. Ovo je, kaže, pokazatelj znatno unapređenih bilaternih odnosa dve zemlje. Oni su sada nikada bolji.

- Mađarska nacionalna manjina je odličan pokazatelj naših odnosa - kaže Dačić.

Popović ističe da je značajno imati dobre odnose sa svakom zemljom, pogotovo sa susednim državama.

- Ono što je sa jedne strane diskutabilno jeste to što iz godine u godinu kao da odlazimo u zagrljaj zemljama kod kojih su ljudske slobode na nezavidnom nivou. Mađarska je skoro donela antidiskriminatorni zakon. Ne treba da se u to mešamo, ali ako nastavimo tom linijom diplomatije, plašim se da ćemo bez ikakve potrebe u očima sveta postati korpus zemalja koji ne štite ljudske slobode - kaže Popović.

Krstić ocenjuje da u EU postoje međusobni animoziteti, da se međusobno ne simpatišu mnogo, već je reč o interesnoj zajednici.

- Orban je dugo na vlasti, uticajan je u Mađarskoj, ali i u EU, Mađarska je napredovala i treba da se ugledamo na nju kada je reč o razvoju - kaže Krstić.

Ističe da su napredovali odnosi između Srba i Mađara, čemu su dokazi incidenti kojih praktično i nema.

Predlog broj 3 - Pucanj Tabloida

Komentarišući pretnje "Tabloida" predsedniku Vučiću, Dačić kaže da je nezamislivo da se ovako nešto objavi, a da niko ne reaguje. Nije čuo, kaže, da se ijedna opoziciona stranka ogradila od ovih pisanja, a ovo nije govor mržnje već poziv na ubistvo.

- Zna se šta je govor mržnje, a ovo je klasičan poziv na ubistvo i rušenje ustavnog poretka. Državni organi moraju da reaguju i ovo je crvena linija ispod koje ne bi smelo da se ide i da se dozvoli da niko ne odgovara - kaže Dačić.

Krstić ističe da se Marinika Tepić uvek pozivala na tekstove iz "Tabloida" i sama se sa ovim listom povezala. Ističe da Milovan Brkić dobija gotove teksove i da je on zapravo kurir.

- Ne treba potcenjivati ovakve stvari. Kroz tabloid se legitimizuje određena tema - kaže Krstić. Brkić je, ponavlja, bio kurir koji je dozvolio da se ova tema plasira. S njim je, dodaje, sve u redu, on samo radi posao koji radi i od njega živi.

Ističe da je "Tabloid" službeno glasilo opozicije, medij koji im daje narativ i sadržaj, koji podrazumeva pretnje i pozive na nasilje.

Popović kaže da su ovakvi naslovi opoasni i da smo "davno zaboravili šta znači pravo bavljenje novinarstvom, a šta znače obaveze i odgovornost".

- Ovde imamo potpuno odsustvo odgovornosti. Ovo je možda smišljeno napravljeno. Sećam se kakva je bila uvertira za ubistvo Zorana Đinđića i neću pogrešiti ako kažem da je atmosfera slična. Imali smo optužbe za kriminal, dehumanizaciju, a danas se slično dešava - kaže Popović.

Ovo je, dodaje, za svaku osudu i nada se reakciji nadležnih organa.

Predlog broj 4 - Dijalog

Druga faza međustranačkog dijaloga pod pokroviteljstvom Skupštine Srbije i uz posredstvo evroparlamentaraca održana je ove nedelje.

Popović kaže da je delegacija SMS otišla da se dogovori sa akterima i učesnicima političke scene u Srbiji, da razgovara na temu od izuzetnog značaja za ove aktere, te da je zadovoljan dijalogom.

- Mi iz SMS, kao proevropska stranka, zadovoljni smo prisustvom evroparlamentaraca. Mi ćemo se uvek baviti konkretnim stvarima, izneli smo 3 konkretna predloga: pristup medijima, da napravimo drugačiji administrativni koncept izlaska političkih činilaca na izbore, pre svega kada je reč o prikupljanju potpisa, i treći - finansiranje političkih organizacija, gde podrazumevamo ravnomernost - kaže Popović.

Dačić kaže da je evroparlamentarce pozvao još 1. marta, ali da tada nisu mogli da putuju. U međuvremenu, obavili su online konsultacije sa 15 lista.

- Stranke koje su učestvovale u drugom dijalogu i koji teče dinamično, sa njima smo te teme razmotrili već sto puta. Svake nedelje se susrećemo sa 7 stranaka koje su delegirale u radnu grupu i prešli smo sve teme o kojima se sada govorilo, a do kraja meseca trebalo bi da se daju konkretni predlozi i viđenja rešenja - kaže Dačić.

Od Đilasove i Jeremićeve grupacije, kaže, nije dobio nikakav predlog. Oni tvrde, kaže, da su predlog predali Evropskom parlamentu, ali EP ga njima nije predao.

U Srbiji je problem što imamo poplavu organizacija, pokreta, slučajnih prolaznika, a niko od njih ne zna ništa o politici, kaže Krstić.

- Važno je da postoji dijalog i bilo bi dobro da urodi plodom i da se politika vrati u političke tokove. To zaslužuju građani. Građanima treba normalna politička utakmica u kojoj pobeđuju argumenti. Krajnje je vreme da politika počne da poštuje građane - kaže marketinški stručnjak.

GLASANJE:

Popović je glasao za predlog broj 1.

Krstić je glasao za predlog broj 4, ističući da se nada da će dijalog dati rezultate i da će oni uroditi plodom.

Dačić je glasao za predlog broj 1.