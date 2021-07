PALMA: Ma kakva Albanija, jel se vi to zafrkavate sa mnom – na odmor idete tamo gde vas vole

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da oni građani Srbije koji za odmor ne žele da idu van Srbije, neka svoj godišnji odmor provedu u srpskim turistički centrima kao štu su Jagodina, Vrnjačka Banja, Zlatibor, Stara planina, Soko Banja, Niška Banja, Prolom Banja i slično, a oni koji žele da idu van Srbije neka odmor provedu u prijateljskim zemljama kao što su Grčka ili Egipat.

- Ja u Crnu Goru kao turista neću da idem. Nemam ništa protiv Crne Gore, Crnogorci su dobar narod i oni nisu za politku koju provode Milo Đukanović i Zdravko Krivokapić. Građani Srbije neka odluče gde će ko da ide na odmor, ali Crna Gora je prva priznala nezavisnost Kosova, glasala da Kosovo uđe u UNESKO i INTERPOL i glasala da se u Srebrenici desio genocid”, izjavio je Marković koji se nalazi u Paraliji u radnoj poseti.

Na pitanje šta misli o letovanju u Albaniji Marković je rekao:

- Ma kakva Albanija, jel se vi to zafrkavate sa mnom, na odmor idete tamo gde vas vole.

VODIM 1.000 POLJOPRIVREDNIKA U PARALIJU KRAJEM AVGUSTA I POČETKOM SEPTEMBRA – USLOV JE DA GRCI DOZVOLE MUZIKU UŽIVO

Dragan Marković je rekao da u Paraliji dogovara cene za dolazak 1.000 poljoprivrednika iz cele Srbije krajem avgusta i početkom septembra.

- Novac za tu svrhu, za dolazak 1.000 poljorpivrednika iz cele Srbije u Paraliju biće uplaćen sa računa Jedinstvene Srbije. Jedinstvena Srbija, kao parlamentarna stanka dobija pare iz budžeta koji pune građani i te pare na taj način želimo da vraćamo građanima. Taj novac ne želimo da koristimo u predizbornoj kampanji za olovke i upaljače, kao što rade neke opozicione stranke u Srbiji - rekao je Marković i dodao:

- To više ne prolazi. Glasa se za dela, kao što radi najveća stranka u Srbiji i njen predsednik i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a Jedinstvena Srbija i SPS im pomažemo. Kriterijum za odlazak neće biti ko je veći ili manji poljoprivrednik, već će ići i oni koji imaju 30 krava i 200 ovaca i oni koji imaju 2 krave i pet ovaca. Kriterijum će biti da idu oni koji do sada nigde nisu putovali. Vodimo gospodu poljoprivredne proizvođače, jer ta gospoda hrane Srbiju, To nisu seljaci, to su gospoda. Ja ovih dana u Paraliji razgovaram sa vlasnicima hotela o njihovom boravku ovde i treba da dobijemo privilegovane cene, jel nije isto kada neko dolazi 30 godina ovde kao ja i neko ko dođe prvi put.

Marković kaže da očekuje da Grci od prvog avgusta ukinu meru koja je sada na snazi da nije dozvoljena uživo muzika.

- Jer mi smo narod koji voli muziku. Ukoliko se to ne desi odložićemo to putovanje za neka bolja vremena - rekao je Marković.

JEDITE NAŠE JABUKE PETROVKE, A NE UVOZNE

- Svima koji danas slave želim srećnu krsnu slavu Svetog Petra i Pavla, a posebno građanima Jagodine, jer danas je slava našeg grada. Izvinjavam se mojim jagodincima što danas nisam tamo ali ja i ovde radim za njih. I ja najvše volim da jedem naše srpske jabuke petrovke, one su najslađe i moja poruka svima u Srbiji je “jedite naše jabuke petrovke, a ne uvozne jer sve što je iz Srbije je najbolje - poručio je Marković.