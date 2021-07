Ipsos: Đilasove neistine

Agencija Ipsos je danas odbacila kao neosnovane tvrdnje o lažiranju istraživanja javnog mnenja, za šta ju je optužio lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, i nazvala lažnim njegove izjave o uticaju Ipsosovih istraživanja na izbornu volju građana.

"Napadi koje Đilas kontinuirano sprovodi protiv Ipsosa imaju za cilj urušavanje naše reputacije, ali i stvaranje klime u kojoj se istraživanjima javnog mnenja ne veruje ili ih uopšte nema u etru. Javnost ima pravo da bude informisana o društveno-političkoj situaciji kroz istraživanja javnog mnenja i Ipsos će nastaviti sa sprovođenjem takve prakse", ističe Ipsos.

U saopštenju obavljenom povodom, kako je navedeno, "neistina koje je izneo Đilas", ističe se da će Ipsos zaštitu svoje reputacije i poslovanja potražiti na sudu.

Ipsos ukazuje da se Đlas, da bi potkrepio svoje tvrdnje, stalno vraća u prošlost i pokušava da ospori kvalitet predizbornih anketa koje je ta agencija radila, a koja su po pravilu bile vrlo precizne.

Da bi potkrepio svoju tvrdnju, Đilas je u svom obraćanju na Facebook stranici Stranke Slobode i pravde, prenetom na portalu Direktno, prikazao naslovnu stranicu "Blica", objavljenu 20. januara 2018. godine, na kojoj su prikazani rejtinzi stranka.

"Đilas eksplicitno tvrdi da su to podaci Ipsosa. Ipak, jednostavnim pregledom arhive i uvidom u pomenuti broj Blica, lako se može videti da je to istraživanje radila druga agencija, a ne Ipsos i da je to jasno naznačeno u samom tekstu vesti. Drugim rečima, Đilas je pokušao da podmetne naslovnu stranu Blica kao dokaz, i da lažno optuži Ipsos da je objavio podatke, iako priložene stranice Blica, gde je istraživanje prikazano, govore suprotno", navodi se u saopštenju.

U istom obraćanju, Đilas je prikazao i drugu naslovnu stranu na kojoj su rejtinzi stranaka, ovoga puta iz "Novosti", od 1. marta 2018. godine, ponovo kao da su ti podaci Ipsos-ovi, i tvrdeći da je ta objava imala za cilj da "obeshrabri" neke birače od izlaska na izbore.

Naravno, ni ovi podaci nisu Ipsos-ovi. Uvidom u tekst, koji je objavljen u Novostima, jasno se vidi da nije navedeno ime agencije koja je istraživanje sprovela, piše u saopštenju.

"Čvrsto verujemo da se u ovom slučaju nije reč o grešci koju je Dragan Đilas slučajno napravio, već o jasnoj nameri da se Ipsosu nanese šteta", ističe se i saopštenju.

Ipsos je globalna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u 90 zemalja i u koja ima preko 16.000 zaposlenih. U Srbiji postoji od 1997. godine i godišnje sprovede više od 700 istraživanja za renomirane klijente - internacionalne i domaće kompanije, međunarodne i organizacije civilnog društva i medije.