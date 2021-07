'SRBIJA SE GRADI NA SVAKOM KORAKU' Ekskluzivni intervju Aleksandra Vučića za PINK: Svedočimo najbržem napretku naše zemlje ikada!

Predsednik Vučić je tokom obilaska Kladova i Istočne Srbje dao ekskluzivni intervju za TV Pink.

On je istakao da je srećan što su putevi ovom delu Srbije dosta napredovali, i da je privreda ovde u razvoju.

- Istočna Srbija postaje bolje mesto za život svih građana Srbije - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da se trudi da minimalac u Srbiji bude 300 evra.

- Ja znam da 300 evra nije dovoljno kao minimalac, ali je svakako bolji pod 159 evra koliko je nekada iznosio. To odgovara vrednim ljudim koji rade širom Srbije, koji rade u prodavnicama, koji raznose novine. Mi povećanjem minimalnca brinemo o svim građanima Srbije, pogotovo onima kojima je to najpotrebnije. Uvećaćemo neoporezivi deo, ići ćemo na dalje oporezivnaje radnih poreza. Mi vodimo računa da zaštitimo poslodavca koliko je to moguće, ali i da sačuvamo našeg radnika. Mislim da je 300 evra minimalna plata koju Srbija sada može da iznese. Mi ćemo sada minimalcem da stignemo prosečnu platu od pre nekoliko godina. To je pokazatelj najbržeg napretka Srbije koje se vidi na svakom koraku - rekao je vučić.

Predsednik je rekao da je ponosan na sve što je do sada uspeo da uradi u Srbiji kako bi se nastavio napredak i razvoj Srbije.

- Pogledajte Abu Dabi i Libiju kako danas izgledaju. Dobro je da se poredimo i da vidimo gde smo bili i gde smo danas. Suština je u snazi rukovodstva i politici koju vodite. Ljudima su potrebne vizija, želja i snaga - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je pozicija Srbije u Evropi danas znatno bolja.

- U martu mesecu je potvrđeno da imamo za 60 evra veće plate u Srbiji nego u Bosni i Hercegovini. Mi do kraja godine možemo da budemo na istom nivou kao Bugarska, uprkos tome što su oni dobili 40 milijardi bespovratne pomoći od EU, dok smo mi dobili svega tri puta manje.

Vučić se osvrnuo i na, kako kaže, lažne procene političkih analitičara.

- Teško je ljudima da priznaju nešto, činjenice im se ne dopadaju, a čim im se činjenice ne dopadaju, to je gore po činjenice. Ali narod sve to vidi, ljudi znaju da nikada nije dovoljno, ali znaju i te kako da cene to što je urađeno. Pogledjate samo Beograd, pogledajte samo koliko smo toga uradili u Beogradu. Beograd je procvetao, na svakom koraku se gradi - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da se plaši da Sribja ne padne u ruke onih koji lažu i koji kradu Srbiju i srpski narod.

- Mi idemo sa argumentom da guramo kamen, jesmo ga daleko dogurali, ali moramo još toga da uradimo. Ljudima je lakše da budu na njihovoj strani, na strani onih koji napadaju, lakše je da ljudi budu na strani onih koji ogovaraju - rekao je predsednik.

- Mi ćemo da se borimo. U petak imam velike sastanke sa ljudima iz centralne Sribje. Mi ćemo da se borimo i nećemo da se brinemo time da li će oni da nas ucenjuju time šta će da objave o meni sve - rekao je Vučić.

Kada je u pitnaju dijalostraka u Srbiji Vučić je rekao da se on nastavlja.

- Važno je da radimo, mi ćemo da se spremimo za izbore. Ne pada mi na pamet da se ikada sklanjam iz zemlje, dok god živim slobodarski duh, duh ljubavi prema otadžbini mi to ne dozbvoljava. Ja ću nastaviti da se borim za Srbiju od onih koji joj žele najgore - rekao je predsednik.

Osvrnuo se i na broje 'mutne' poslove Dragana Đilasa.

- Mnoge ozbiljne zemlje se bave istragom po ovom pitanju, ali i Srbija naravno. Nadležni orgnai rade svakako svoj posao. Ljudi ne moraju da veruju ni meni ni nadležnim organima, neka veruju Mariniki Tepić i njenom šefu Draganu Đilasu, ali neka pogledjau izvod iz APR - rekao je Vučić.

Kada je u pitanju bahatost Marinike Tepić koja je na miting u Valjevi došla poršeom rekao je da je to bahatost.

- Drgan Đilas je opljačkao državu i svi su na pojilu kod Dragana Đuilasa. On ima tajkunske pare kojima misli da može da kupi sve. Neke može, Nikezića može, Mariniku može, ali veliki broj Srba nije potkupljiv - rekao je Vučić.

O razvoju takozvanih bezbednosnih jedinica lažne države Kosovo kojoj je Turska donirala oružje kaže da to nije u skladu sa rezolucijom SB UN 1244.

- Naoružavanje Prištine na KiM je suprotno Rezoluciji 1244, kao i sve što Priština radi - rekao je Vučić.