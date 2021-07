Orlić: ŽUTOM TAJKUNU, DRAGANU ĐILASU, SVE ČEŠĆE POPUŠTA KONCENTRACIJA!

Saopštenje Vladimira Orlića, člana Predsedništva Srpske napredne stranke, prenosimo u celosti:

Žutom tajkunu, Draganu Đilasu, sve češće popušta koncentracija, a nervozne reakcije sve učestalije su mu nepovezane. Nije ga, valjda, dotle doteralo saznanje o međunarodnim istragama pranja novca? Ako je to posredi, Đilasovo javno trokiranje kao odgovor sigurno nije - reakcija mirne savesti i čistog obraza.

Ne deluje naročito spokojno, a ni povezano sa pameću, kad tajkun još jednu odbranu samog sebe započne pričom o tome da je navodno ušao bogat u politiku, sa "godišnjim prihodom od 35 miliona evra". A pre tačno godinu dana reče isti Đilas da je taj prihod iznosio - 80 miliona evra. Kud nestade 45 miliona za godinu dana? Zar očigledne laži koje izgovara ne može više - ni da zapamti kako treba? Zabrinjavajuće. Skoro kao i sama pomisao: da će parama, pretnjama i pritiscima moći da bilo koga fascinira i uplaši, natera da odustane od istine o Đilasovim računima posejanim po belom svetu. O fondu na Mauricijusu, recimo, koji itekako postoji - eno ga i danas na adresi na kojoj je i bio. Ili od firme i računa u Švajcarskoj, koje je Đilas sam priznao da ima - samo nikako sa sobom da se dogovori: da li priznaje da je priznao? Ili samog sebe oštro demantuje? Nezgodna stvar ta koncentracija...

Pa još kad udari u zapomaganje "nemate dokaze protiv mene!"... Kukavica čije odbijanje da prihvati javni poziv novinara da im potpiše pravo raspolaganja tim računima za koje tvrdi da "ne postoje" - govori rečitije od svog njegovog nepovezanog dramljenja. I ko da se ne zabrine? Ako tako zvuči i izgleda "lider" - kakvi su mu tek ostali? Kakvi su mu sledbenici i uposlenici, poput Marinike Tepić, trenutno na plati upravo u Đilasovoj firmi i upravo od para koje po Đilasu "ne postoje", a na koju se Đilas poziva u napadima očaja, uživo? Da nije možda ona - "hrabra"? Ako jeste bar malo hrabrija od svog kukavičkog gazde, i ako gazdu Đilasa stvarno zanima istina o njenim naklapanjima koje on lepo plaća: još danas neka je uhvati pod ruku i - pravac u Morović. Kokoške ih tamo i dalje strpljivo čekaju, da utvrde istinu. Mogu do tamo i onim poršeom od 150 hiljada evra, za koji Đilas isto reče da "ne postoji", dok opet za dan nije sam sebe demantovao. Opet ta koncentracija i problemi sa pamćenjem...

Jasno je onda zašto se žuti tajkun toliko interesuje za temu zdravlja. Umeju živci da se ozbiljno istanje kad čuješ da ti se istražuje kriminal na međunarodnom planu, da ti se laži raspadaju u paramparčad, uposlenice ti gube bitke sa domaćim kokoškama, dok vam narod pamti i ne prašta sramne pokušaje da ga optužite za "genocid", pa u sve većem broju pita - kako je moguće da takva lopuža i dalje bude na slobodi?? Jeste, to ume da utiče i na zdravlje... I na koncentraciju, kao i na pamćenje. A posebno - na petlju.

Nije za to tajkunu Đilasu ništa kriv Aleksandar Vučić. Sam je šef žutog kartela, samoga sebe, sopstvenim zlodelima doveo - baš tu gde jeste. I sam uzeo kartu za ono - gde dalje ide. I sad nema nazad. On to zna: zato mu tako očigledno i nije dobro. I biće mu - sve gore.