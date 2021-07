STOJAKOVIĆ: Primećuje se ogroman pritisak na Srbiju! Nisam optimista kada su pregovori između Beograda i Prištine u pitanju (VIDEO)

Možemo da detektujemo neku vrstu inflacije rezolucije o Srebrenici, koja bi trebalo da bude deo pritiska na Beograd, uoči novih pregovora, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK Dušan Stojaković, urednik ekonomske rubrike u Večernjim novostima.

Stojaković je, komentarišući novu rundu pregovora između Beograda i Prištine, koja se sprema za 19.jul, rekao da se primećuje ogroman pritisak na Srbiju i to ne samo, kako kaže, po pitanju Kosova, već i ostalih regionalnih problema.

“Možemo da detektujemo veoma lako neku vrstu inflacije rezolucije o Srebrenici, koja bi trebalo da bude deo pritiska na Beograd, kako bi popustili i uradili ono što je glavna želja zapada, a to je da priznamo Kosovo”, rekao je Stojaković.

Pita se kako je to moguće i dodaje da smo svi svedoci onoga što se poslednjih dana dešava povratnici u Đakovicu, Dragici Gašić, kojoj, kako kaže, prete, upadaju noću, lupaju na vrata i ne može normalno da živi.

“Zamislite kakva je to situacija, traže od nas da priznamo nešto gde nama ne dozvoljavaju elementarne potrebe. Naša delegacija i predsednik moraju da skrenu pažnju zapadu na takvo nešto i da se insistira na zaštiti Srba. Ako oni koji su za to zaduženi tamo, ne mogu to da urade na pravi način, treba da se vidi šta je alternativa”, rekao je Stojaković i dodao da nije optimista kada su pregovori u pitanju, ali i da moramo da se borimo.

Ekonomista Zlatko Lutovac je rekao da oni imaju potrebu da proglase Srbe za genocidan narod i da Srbi budu uvek ti koji su krivi za zločine koji su se desili na Balkanu.

“Ta potreba je zato što žele da na bilo koji način zaokruže državnost takozvane države Kosovo. To im ne uspeva i videli smo da na međunarodnom planu u zadnje vreme imaju velike poraze po pitanju implementacije nezavisnosti takozvane države Kosovo”, rekao je Lutovac.

Kako kaže, nisu uspeli Kosovo da uguraju ni u jednu međunarodnu organizaciju, i dodaje da smo videli kako su prošli u UNESCO-u i Interpolu i tako drugo…

“Pokušavaju da izvrše dodatan pritisak sa njihovim partnerima sa zapada na Srbiju, da podlegne tom pritisku. Videli smo više puta i predsednik je govorio o tome, da nema tog malja koji će ga naterati da prizna takozvano nezavisno Kosovo i Srbija će sasvim sigurno čuvati kosovski zavet”, rekao je Lutovac.

Autor: