ORLIĆ: Tadić je odgovoran za tajkunsko pustošenje Srbije

Vladimir Orlić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da je Boris Tadić, bivši u svakom smislu, i da ne samo da je kukakvica kakva se retko rađa, već je i lično odgovoran za tajkunsko pustošenje Srbije u vreme žutog kartela.

- Od tih saznanja i te odgovornosti mora da pođe kad god poželi da bilo šta javno prokomentariše. A pogotovo: kad da sebi za pravo da vređa Aleksandra Vučića, kom kao predsedniku države ne može da dosegne do kolena. Ni kad se Tadić propne na prste, ni kada mu Đilas i Jeremić drže "lopovski" - istakao je Orlić i dodao:

- Upravo Boris Tadić je kukavički pobegao u Rumuniju u vreme jednostranog proglašenja "nezavisnog Kosova", nakon što je prethodno preko Borka Stefanovića i Vuka Jeremića isposlovao – ne da se to spreči, već da se samo odloži za koji dan, da bi oni sačuvali vlast. Aleksandar Vučić se za srpski narod na Kosovu i Metohiji bori svakoga dana, na svakom mestu, gleda svakog protivnika pravo u oči i hrabro zastupa naš državni i narodni interes. Ko je onda tu kukavica – neka razmisli još jednom Tadić, u svakom smislu bivši, od naroda prezren, zaboravljen i večito zarobljen u svom lošem, starom filmu.

Kako je rekao Orlić, nije Vučić, već je Tadić, doveo na vlast tajkunčine i lopuže poput Dragana Đilasa, da krčme i arče državne resurse, preprodaju TV-sekunde, otimaju na stotine miliona evra od naroda koji su žuti grofovi ostavljali bez posla i bilo kakve budućnosti.

- Nije Vučić, već je Tadić, lezilebovićima i nesposobnjakovićima poput svog posilnog Vuka Jeremića dao u ruke da državu za sva vremena upropaste diletantskim pitanjima pred MSP. Aleksandar Vučić se protiv takvih ceo život bori, otvoreno im se suprotstavlja i samo zahvaljujući njemu te derikože i štetočine su počišćene sa političke scene u Srbiji. A Tadić? On se danas samo pravi lud, ograđuje se od svojih dojučerašnjih najbližih saradnika i čudom se čudi nad svim zverstvima koja su ostavili iz sebe. Ko je onda tu kukavica – neka se dobro zamisli Tadić, bivši u svakom smislu - rekao je Orlić koji je dodao:

- I neka se podseti: kako je Srbiju brukao godinama, kada se nije snishodljivo izvinjavao samo onome ko mu to nije tražio. I kako su iz njegovog kabineta slati zahtevi za ukidanje emisija i serija na javnom servisu, na najmanji mig anonimusa iz stranih ambasada. Neka zna: da mu te stvari Srbija nikada neće zaboraviti, kao ni sve njegove Đilase, Jeremiće i ostatak žutog kartela koji je narodu ogulio kožu sa leđa, a državu rasturio u paramparčad. Pa neka sa tim saznanjem izađe pred narod i pokuša da dobaci do drugog kruga na izborima. Ukoliko mu to, nekim čudom, uspe – srešće predsednika Srbije na TV duelu, kako je uvek i bilo. Ali zna Tadić da od toga nema ništa, zato i bira da danas dobacuje i pljucka preko plota, ofucan i nemoćan u duelima i sa bilo kim drugim, jednako nemoćan kao i za politiku uopšte.

Prema orlićevim rečima, takvo kukavičko ponašanje mu danas jedino i priliči, ide mu uz karakter koji je pokazao i lupeže koje je Srbiji navalio na vrat.

- Uzalud jedni drugima drže "lopovski", dok se međusobno glođu oko toga ko je veći lider na margini – neće takvi dohvatiti Vučiću do kolena ni da se jedan drugome popnu na ramena. Narod ih je, sve u paketu, precrtao – trajno - rekao je Orlić.