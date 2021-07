'NOVA I MODERNIJA VOJSKA' Ministar Stefanović istakao značaj unapređenja Vojske Srbije: Za 30 meseci jači za 4.300 pripadnika (FOTO)

Ministar odbrane Nebojša Stefanović izrazio je zadovoljstvo time što su Ministarstvo i Vojska Srbije u poslednje i dve i po godine pojačani za oko 4.300 pripadnika.

On je istakao da to ukazuje na to da je interesovanje za vojsku značajno poraslo.

Stefanović je na zvaničnom instagram profilu, uz fotografiju sa vojnicima na Vojnom aerodromu Batajnica, izrazio da je ponosan što je Vojska Srbije iz dana u dan jača.

"Ponosan sam na nova i modernizovana sredstva, opremu i naoružanje, ali najviše sam ponosan na ljude koji su svoje znanje, čast i živote posvetili odbrani naše Srbije", napisao je Stefanović u opisu fotografije.

Istakao je da najveća snaga naše vojske leži u ljudima.

Poručuje da će se zato nastaviti sa ulaganjima u sigurnost i kvalitet života svakog pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i njihovih porodica, kao i u sve one koji odluče da se usavršavanjem u vojnim školama i akademijama pridruže, kako navodi, stroju najboljih.